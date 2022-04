- Vi er ude af guldkampen

- Vores niveau her i foråret har ikke været til at konkurrere om guldet, erkender cheftræner Niels Frederiksen

Brøndby kommer ikke til at genvinde guldet.

Cheftræner Niels Frederiksen skriver nu definitivt de danske mestre ud af forårets guldkamp efter 0-1 nederlaget til Randers.

Det andet nederlag i træk til Brøndby efter den voldsomme stime med ni sejre i træk.

Kevin Tshiembe fik chancen fra start, fordi Henrik Heggheim afsoner karantæne. Og han var en af dem, der gjorde det fint hos Brøndby på en dag, hvor meget lidt lykkes. Foto: Jens Dresling.

- Vi havde håbet, vi kunne indhente noget og bide de andre i haserne, men vi må også være realistiske og sige, at niveauet, vi har vist i foråret, ikke er til at konkurrere øverst i Superligaen, siger Niels Frederiksen og slår fast:

- Jeg har langt mindre argumenter bag at tale om, at vi kan slutte øverst på podiet. Det er skuffende, men slet ikke overraskende.

- Derfor betragter jeg heller ikke Brøndby som en del af guldkampen, pointerer Brøndby-træneren.

Forklaringen er lige til. Alle udskiftningerne har konsekvenser.

Anis Ben Slimane havde flere gode muligheder, men tuneseren manglende skarpheden i afslutningerne. Foto: Jens Dresling.

- Ni af dem, der spillede mest i mesterskabssæsonen, er ikke længere i klubben. Det har altid en omkostning at skifte ud. Og så håber man, at det lykkes hurtigt at sætte noget nyt sammen.

- Men lige nu er kvaliteten hos os ikke høj nok til at vinde en kamp mod Randers, selv om vi havde muligheder nok i løbet af kampen, fastslår han.

Han synes ikke præstationen mod Randers var anderledes end de tre første forårskampe, hvor Brøndby fik sejre. Men nu har holdet ikke de berømte marginaler, der tipper over til de blå-gules fordel.

Brøndby-træneren slider med at finde det rigtige makkerpar i angrebet. Lige nu har ingen grebet det ledige hul efter Mikael Uhre.

Mads Hermansen bokser væk. Det blev et opgør, hvor meget lidt lykkes for Brøndby. Foto: Jens Dresling.

Selv Simon Hedlund slider efter formen.

- Flere offensive pladser er i spil, fordi ingen er slået igennem og bevist, at de er nummer ét på positionen, fastslår han.

