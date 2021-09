- Succeskriteriet i gruppespillet er mere præstationerne frem for resultaterne, men det er klart, vi realistisk skal jagte tredjepladsen, så vi spiller med til foråret, siger Niels Frederiksen

Når man skal tænke på, hvor længe siden det er, Brøndby senest spillede et europæisk gruppespil, så hed det UEFA Cup'en, og holdet havde profiler som Martin Retov, Kim Daugaard, Asbjørn Sennels samt Daniel Agger.

Torsdag indleder Brøndby det første europæiske gruppespil i 16 år.

Som det lavest rangerede af samtlige 32 mandskaber i Europa League er forventningerne ikke store til Brøndby, når man ser på de seneste års europæiske bedrifter.

Niels Frederiksen har ikke haft meget at grine ad i denne sæson, hvor otte point efter otte kampe er skuffende. - Holdet har manglet kvalitet, erkender cheftræneren. Foto: Lars Poulsen.

- Vi er underdogs, det ved vi, men det er slet ikke ensbetydende med, at vi er chanceløse.

- Jeg har ikke sat et mål om, hvor mange point vi skal have. Men vi skal vise os godt frem, og vi skal levere jævnbyrdige kampe mod alle holdene.

- Hjemmekampene mod Sparta og Rangers er nok dem, vi har størst chance for at vinde, siger Niels Frederiksen.

De glade mesterskabsdage fra 24. maj. Nu stiller Brøndby med et helt andet hold, når de torsdag indleder det første europæiske gruppespil i 16 år med kampen mod Sparta Prag. Foto: Lars Poulsen.

Brøndby møder Sparta Prag torsdag, siden venter Lyon og Rangers FC i en gruppe, hvor Brøndbys chancer for point er størst på hjemmebane.

- Det kan godt være, at de tre andre hold ser på puljen og tænker: Mod Brøndby skal vi vinde.

- Men det betyder ikke, at vi ikke kan få point. Når jeg ser på vores pulje, er holdene ikke meget bedre end os. Lyon er måske en klasse bedre, men det er de andre ikke.

- Slutter vi bedre end fjerdepladsen i gruppen, vil det være godkendt, fordi det er over vores seedningsniveau.

- Derfor vil det være et stort skridt for os at gå videre til play-off i februar som nummer tre, pointerer han.

Det har været en ujævn start på sæsonen for Brøndby. I modsætning til modstanderne i Europa League gruppespillet. Både Sparta Prag, Rangers FC og Lyon har fået en ganske fin start på den nye sæson. Foto: Lars Poulsen.

Brøndby træder ind i gruppespillet på et tidspunkt, hvor udfordringerne er store i Superligaen efter blot otte point i otte kampe. Spillet har været på det jævne, og præstationerne har ikke været stabile.

Det momentum, som et mesterskab ofte udløser, har Brøndby aldrig fået. De har måske spillet til flere point, men skarpheden i begge felter har ikke været tilfredsstillende.

- Vi må være ærlige og sige, at transfervinduet var lidt asymmetrisk for os. Vi kom hurtigt af med en masse spillere, men vi fik ikke lige så hurtigt nye spillere ind.

- Så vi startede sæsonen med et hold, der ikke er lige så stærkt, som det vi har nu.

- I sidste ende handler det om kvalitet. Og vi må erkende, vi ikke har haft kvaliteten, forklarer Brøndby-træneren og skærer tingene ud:

- Mange fodboldkampe afgøres af marginaler. Du skal sørge for, at du ikke bliver så afhængig af marginaler. Men alle vores kampe har været på vippen.

- Vi har simpelthen ikke været så dygtige, at vi har gjort os uafhængige af marginalerne.

- Vi har ikke forsvaret os så godt, og så har vi lukket for mange mål ind, på trods af en meget stærk målmandspræstation af Mads Hermansen.

- Men vi har også brændt flere chancer end normalt og er derfor ikke lige så effektive som sidste sæson, analyserer Niels Frederiksen.

Niels Frederiksen mener ikke, at Sparta Prag og Rangers FC er meget stærkere end Brøndby. Han erkender, at Lyon på papiret ser stærke ud. Foto: Lars Poulsen.

Til trods for den ujævne start forventer han, at Brøndby finder kursen i løbet af den kommende tid.

- Jeg har en forventning om, at vi bliver stærkere fra nu. Specielt når de nye folk bliver integreret og falder til. Det behøver ikke tage lang tid.

- En del af vores selvforståelse i Brøndby er at spille i Europa. Der har været lidt langt imellem de senere år. Men nu er vi stolte over, hvor langt vi er kommet, og nu skal vi gribe muligheden, sammenfatter Niels Frederiksen.

Sådan kan Brøndby gå videre Førstepladsen giver automatisk adgang til forårets knock-out kampe i Europa League. Hvis Brøndby bliver nummer to i gruppespillet, skal de møde nummer tre fra en af Champions League-grupperne både ude og hjemme om en plads i forårets knock-out kampe i Europa League. Slutter Brøndby som nummer tre i Europa League puljen skal de i to kampe til februar – ude og hjemme – møde nummer to fra en af Conference League grupperne. Den samlede vinder går videre i turneringen. Slutter Brøndby som nummer fire, hvilket klubben er seedet til, så slutter det europæiske eventyr med de seks gruppespilskampe.