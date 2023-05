Fra et udgangspunkt som nummer seks i mesterskabsspillet til at kæmpe med om guldet allerede i næste sæson, er der langt.

Sådan virker det i hvert fald for Brøndby, der gennem hele sæsonen har slidt med at sætte hele kampe sammen, hvor der er præsteret godt over alle 90 minutter.

Det var det uafgjorte, uforløste opgør mod Viborg endnu et eksempel på. En fornuftig første halvleg. Til gengæld en anden halvleg af stærkt svingende kvalitet.

Jesper Sørensen erkender, at Brøndby skal oppe sig, hvis de skal spille med om guldet i næste sæson. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix.

- Vi ved, vi skal oppe os. Vi har set, vi kan matche de bedste, men der er klart ting, vi skal forbedre, erkender Jesper Sørensen.

Mod Viborg var han godt tilfreds med den første time, men stærkt utilfreds med de sidste 30 minutter.

- Det blev alt for meget en forsvarskamp for os. Vi kommer til at stå alt for langt tilbage på banen. Og så har vi ikke kvalitet nok til at spille os ud af det pres, som Viborg lægger på os.

- Jeg var ikke særlig vild med den sidste halve time, vi leverede, erkender han.

Det blev en forsvarskamp for Brøndby i anden halvleg. De stod imod det massive pres fra Viborg og slap hjem med ét point. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix.

Brøndby spiller lige nu med et femmandsforsvar, når de forsvarer sig. Og sådan er det ikke meningen, at det skal se ud i fremtiden, hvor hensigten er, at Brøndby skal frem på banen og dominere kampe. Men efter 0-4-blamagen for én måned siden mod Randers, var Jesper Sørensen tvunget til at sadle om.

- Jeg er optimist forud for næste sæson, fordi vi ved der kommer til at ske noget hos os. Jeg tror, vi kan levere en stærk sæson, påpeger han.

Jesper Sørensen nægter at bruge de sidste to kampe til at prøve en masse nyt af.

- Vi skal have respekt for Superligaen. Vi skal møde FC Nordsjælland og AGF, der kæmper med helt i toppen. Derfor skal vi gøre, hvad vi kan for at vinde de kampe, pointerer han.