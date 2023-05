Sportsligt fik Brøndby ikke det optimale ud af mesterskabet, som klubben vandt for snart to år siden.

På den korte bane profiterede man ikke nok af den store sportslige triumf.

Men når fodbolddirektør Carsten V. Jensen tager de lange briller på, ser han Brøndby stå et langt bedre sted og i en meget stærkere udgave nu end tiden omkring mesterskabet.

Carsten V. Jensen mener, at det var lærerigt de barske år, Brøndby oplevede, hvor der skulle spares penge. - Det gavner os i fremtiden, mener han. Foto: Jonas Olufson.

- Mesterskabet blev jo en økonomisk turnaround for Brøndby. Det skabte grobund for, at vi fik helt styr på forretningen og kunne fremvise en sund butik, som andre ville investere i. Det har nu betydet nye investorer i klubben.

- Vores faciliteter er kommet op på et højere niveau. Og så er vi i gang med at bygge fundamentet for, hvad vi skal gøre i fremtiden, forklarer Carsten V. Jensen, der føler, han lærte meget af mesterskabet i 2021.

- Jeg har lært, at man som klub ikke skal være bange for at tage de store greb i brug for at nå sine mål på lidt længere sigt.

- Vi tilpassede vores spillerbudget og solgte flere af vores bedste og dyreste spillere (Hany Mukhtar, Kamil Wilczek og Dominik Kaiser), da vi ønskede at få balance i vores forretning.

- Vi slog døren ind til akademiet. Og det har gjort, at vi igen er på omgangshøjde med de bedste i Danmark, mener Carsten V. Jensen. Foto: Jonas Olufson.

- Men vi slog døren ind til akademiet, der har gjort, at det igen er på omgangshøjde med de bedste i Danmark.

- På den måde har tiden vist mig, at man ikke altid skal være bange for at gå målrettet til værks. I dag står Brøndby med et langt stærkere fundament og en stærk tro på fremtiden, mener han.