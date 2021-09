Otte kampe - otte point og blot én sejr.

De danske mestre fra Brøndby har ikke fået den start, de kunne håbe på.

1-1 mod Silkeborg var skuffende oven på en indsats på det jævne, hvor Brøndby på den sidste tredjedel af banen sled med at finde ideerne.

- Vi spiller for langsomt og har for dårlig kvalitet i vores boldomgang. Vi spiller ikke som et mesterhold.

Niels Frederiksen mener, at Brøndby spillede for langsomt og så sad presset slet ikke, hvor det skulle. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix.

- Vores spil savner både fart og tempo. Og så skal vi være dygtigere i vores presspil. Det her var en af de mest ringe præstationer vi har leveret i sæsonen, erkender cheftræner Niels Frederiksen.

Han er ikke bekymret, fordi han påpeger, at Brøndby befinder sig i en opbygningsfase efter den store udskiftning i sommerpausen.

- Jeg er sikker på, at vi bliver dygtigere fra nu af, fastslår Brøndby-træneren.

Han havde hverken Marko Divkovic eller Henrik Heggheim med i truppen. Førstnævnte havde kun trænet enkelte gange med Brøndby, mens Heggheim først fredag var ankommet til Brøndby, efter han havde været hjemme i Norge og pakke en kuffert oven på opgaver for U21-landsholdet.

Brøndby-fansene havde ikke meget at glæde sig over mod Silkeborg, hvor spillet i perioder var skidt. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix.

- Divkovic skulle lige se, hvordan det foregik og Heggheim træner med os fra lørdag. Vi har mange kampe i efteråret, så mon ikke de snart bliver bragt i spil, pointerer Niels Frederiksen.

Han mente, at Silkeborg fortjente ét point, men han var frustreret over, at Mads-Kristoffer Kristoffersen ikke dømte et straffespark i begyndelsen af anden halvleg.

Bolden ramte en Silkeborg-spiller på armen. Det så ud til, at han gjorde sig meget bred.

- Den arm var langt ude fra kroppen. Der var et klokkeklart straffespark, påpeger han.

Mod Silkeborg spillede Brøndby igen med et fire mandsforsvar, men der ikke ensbetydende med, at sådan bliver det i fremtiden.

- Vi skal være fleksible, så vi både kan spille med tre og fire. Jeg kan ikke stå og love, at vi også spiller med fire i næste kamp, siger Niels Frederiksen, der allerede torsdag skal i kamp mod Sparta Prag i Europa League.