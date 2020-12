- Vigtigt, hvordan Brøndby ser sig i fremtiden

Brøndby er sikre på at ligge mindst på en delt førsteplads henover vinterpausen, men klubben er også i den situation, at cheftræner Niels Frederiksen kun har et halvt år tilbage af sin kontrakt med dem. Her peger træneren selv på, at han er interesseret i at fortsætte, men der er tilsyneladende nogle ting, som skal være på plads først.

Det fortæller han i et interview med TV3 Sport.

- Det er vigtigt at sige, at når man går ind til sådan en snak, så er der to parter. Det, som er vigtigt, er om klubben synes om det, som jeg har lavet. Men det er jo også vigtigt i forhold til min vurdering af situationen, hvordan Brøndby ser sig selv udvikle sig i fremtiden. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Der er jo to parter i det, siger han og fortsætter:

- Lige nu er jeg super-glad for at være i Brøndby. Det er en spændende klub og et spændende sted. Men tingene skal jo gå op i en højere enhed. Hvis vi kan blive enige om det på et tidspunkt, så er det fint. Hvis vi ikke kan, så må vi jo gå hvert til sit, lyder det fra Niels Frederiksen.

Endvidere peger Niels Frederiksen på, at han sammen med Brøndby har sat sig for, at når der er truffet en beslutning om trænerens fremtid, så bliver det meldt ud, og der er en ret klar aftale om, hvordan de skal udtale sig, ligesom han tager det med ro i forhold til at være i centrum for historierne, fortæller han.

Brøndby er nu på førstepladsen i Superligaen med tre point ned til AGF og FC Midtjylland. Midtjyderne kan dog indhente Brøndby mandag med en sejr over FC Nordsjælland.

Kedelig VAR-rekord: Det er problematisk!

Kedelig VAR-rekord: Det er problematisk! Superligaen Indefra: FCM-profiler scorer kæmpebonus

- Brøndby bliver mester inden for meget kort tid