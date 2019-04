- Vil I være i Brøndby?

ESBJERG (Ekstra Bladet): Det var, med rette, en skuffet Brøndby-træner med bid i, der Skærtorsdag mødte pressen efter nederlaget mod oprykkerne fra Esbjerg.

Vestjyderne var nådige, eller måske nærmere sløsede, og lod sig nøje med en smal 1-0-sejr, der sender Esbjerg fem point foran Brøndby i bronzekampen.

Martin Retov og Brøndby har stadig ikke vundet i mesterskabsslutspillet, og cheftræneren er ved at være godt og grundig træt af, at sidste sæsons sølvvindere bliver ved med at underpræstere.

- Vi slap med i top-seks, men har ikke fået en sejr siden. Det handler selvfølgelig om niveau. Vi er oppe mod gode modstandere, men vi mangler bestemt selv nogle procent også. Det er ikke godt nok, og vi må erkende, det er op ad bakke lige nu i forhold til at nå bronzemedaljerne, sagde Martin Retov, der langede ud efter spillerne.

- Jeg har sagt i omklædningsrummet, at spillerne skal finde ud af, om de vil være i Brøndby efter sommerpausen. Vi spiller for medaljer, men vi spiller også for vores fremtid. Jeg har bedt spillerne om at levere varen, og det er der for mange, der ikke gør lige nu, sagde en ærlig Martin Retov, der bestemt heller ikke ligner en favorit til at fortsætte som cheftræner i Brøndby i næste sæson.

- Det er op til klubben, men du har ret i, at min position kun bliver stærkere, når vi vinder kampe. Så jeg har nok næppe taget et skridt op ad i dag (torsdag, red.).

Esbjerg sprang højere end Brøndby i torsdagens kamp. Foto: Ritzau Scanpix

Brøndby så dårlige ud over næsten hele linjen. Marvin Schwäbe holdt niveau, og sporadisk fine momenter fra Mukhtar og Wilczek, sammen med indskifterne Hedlund og Mensah, holdt Brøndby fra at falde helt sammen.

Værst af alt var den manglende opfindsomhed og energi, der var gennem rygraden på holdet. Det falder også tilbage på chefen, selv om spillerne i dette tilfælde bærer hovedansvaret.

- Det var en meget skuffende kamp og et kæmpe tilbageskridt i forhold til derbyet. Vi havde ingen energi og vilje, og det var klart vores dårligste kamp i mesterskabsspillet, sagde Paulus Arajuuri, der selv spillede en elendig kamp og havde et medansvar i Joni Kaukos sejrsmål.

- Jeg gik ind for at komme først på bolden, men jeg fik clearet den dårligt, så den røg direkte ud til Joni Kauko. Det var en fejl, og dem begår vi alt for mange af denne sæson.

Hvor dårlig er stemningen i Brøndbys omklædningsrum efter sådan en kamp?

- Det kan du nok forestille dig. Der var meget stille. Spillerne var skuffede, for vi har svigtet os selv og alle dem, der holder med Brøndby. Men hvis du spørger, om vi stadig tror på tredjepladsen, så er svaret ’ja’. Vi skal til at vinde fodboldkampe, men hvis vi får vendt stimen allerede mandag, så er vi stadig med i kapløbet.

