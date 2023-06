Vil stemme blankt: Vag og utroværdig

Fangruppen Alpha meddeler, at man har tænkt sig at stemme blankt, når der i Fanafdelingen skal stemmes om værdiaftalen mellem Fanafdelingen og Brøndby.

Søndag er der i Brøndbys Fanafdeling indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, hvor medlemmer skal stemme om den værdiaftale, der er indgået mellem Fanafdelingen og klubben.

Fangruppen Alpha, der længe har gået forrest i protesterne mod klubbens nye ejere, har netop meddelt, at man ikke kommer til at stemme for den nye værdiaftale.

Alpha skriver, at man kommer til at stemme blankt søndag, da den nye aftale også er en symbolsk sejr.

- Vi har besluttet, at vi som samlet gruppe møder op til den ekstraordinære generalforsamling på søndag og stemmer blankt.

- I vores øjne er aftalen en symbolsk sejr for den protesterende del af fanscenen, men vi mener ikke, at dette aftaleudkast indeholder tilstrækkelige garantier for, at Brøndby IF ikke vil blive drevet i strid med klubbens langsigtede bedste interesse.

- Vi vil derfor ikke være med til at blåstemple indholdet eller GFH's ejerskab ved at stemme ja til aftalen, som den er fremlagt

- Om aftalen indgås eller ej, kommer ikke til at gøre den store forskel for Brøndby IF.

- For indholdet er enten af så vag og utroværdig karakter, at det vil have meget lille betydning eller også er det allerede sikret i ‘Licensaftalen’ med Idrætsforeningen, dansk lovgivning eller i Divisionsforeningens regler, skriver Alpha blandt andet på gruppens hjemmeside.

Alpha forklarer også, at man ikke kan stemme ja, da GFH ikke har ville binde sig til punkter, der kan komme problemerne med flerklubsejere til livs.