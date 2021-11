Vil være cheftræner: - Tiden nærmer sig

Martin Retov har snart udtjent sin værnepligt som assistenttræner i Brøndby.

Den 41-årige Brøndby-mand har en cheftræner i maven, og det varer ikke længe, før han ønsker at udleve drømmen om selv at få lov at stå i spidsen for et hold.

Det fortæller han i podcasten 'Bag om Trøjen', som er lavet af den tidligere landsholdsspiller Jan Michaelsen.

I podcasten bliver Martin Retov spurgt, hvornår man får ham at se som cheftræner.

- Tiden nærmer sig da. Det kan jeg mærke. Det er ikke nødvendigvis i morgen eller om et år, men inden for en årrække, tror jeg gerne, at jeg selv vil prøve at være cheftræner, siger Martin Retov.

Han har været træner i Brøndby siden foråret 2016 og været med inde omkring førsteholdet i over fem år.

Martin Retov (t.h.) har været assistent for både Alexander Zorniger og Niels Frederiksen (t.v.) i Brøndby. Foto: Jens Dresling

Da Alexander Zorniger blev fyret i begyndelsen af 2019, tog Retov midlertidigt over og stod i spidsen for de blågule i 14 Superliga-kampe.

Så noget cheftrænererfaring har han, og der har også været bud efter ham fra andre klubber.

Horsens’ interesse for knap et år siden er velkendt, men der har ifølge Retov været flere muligheder.

- Der har været tilbud, og det er heller ikke nogen hemmelighed, at 'CV' (fodbolddirektør Carsten V. Jensen, red.) har sagt nej.

- Sådan er det jo desværre, kan man sige. Det er en del af gamet. Men der har også været nogle muligheder, hvor jeg har tænkt 'okay, det er ikke sikkert, at de lige kommer igen,' siger Martin Retov i podcasten 'Bag om Trøjnen'.

Han har kontrakt med de danske mestre frem til sommeren 2023.

Med tanke på hans ønske om at stå på egne ben kommer han næppe til at forlænge den.

Det virker dog usandsynligt, at Brøndby ønsker at slippe ham nu.

Klubben mister til nytår den anden assistenttræner, Jesper Sørensen, der til den tid tiltræder fuldt ud som U21-landstræner.

Brøndby har endnu ikke sat navn på hans afløser.