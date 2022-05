Vild afslutning: Brøndby hjælper FCK

Andreas Bruus udlignede med kampens sidste spark på MCH Arena og dermed har ulvene nu brug for et mirakel for at fravriste løverne guldet i de to sidste runder

Brøndby skal ikke beskyldes for at gøre forskel på mesterskabsrivalerne.

Mod FC København udlignede de forsvarende mester dybt i overtiden. Og torsdag aften trak de den en tand længere, da Andreas Bruus fire minutter og 57 sekunder inde i overtiden sørgede for 2-2 på MCH Arena.

En kæmpe mavepuster til FC Midtjylland, der dermed får brug for endnu et slutspilsmirakel i de to sidste runder for at vriste guldet ud af nallerne på FC København.

Brøndby-fans kan formentlig finde den sene udligning som kærkommen revanche for den bitre aften i Horsens i 2018, hvor Vestegnen mistede guldet til FC Midtjylland.

Dengang var det Bo Henriksen der stormede jublende ned ad sidelinjen i overtiden... torsdag aften løb han ingen steder.

Foto: Claus Bonnerup

Det er svært at indvende noget ved det slutfacit efter ulvene gennem 75 minutter lignede et hold, der var ved at smide muligheden for et historisk comeback i toppen væk

Det kvarters mesterklasse, der stod skrevet med ulvesort sprittusch over det kvarter, der fulgte til sidst, skaber altså ikke et mesterhold.

Ulvene havde løbet hovedet noget så eftertrykkeligt mod Brøndbys massive forsvarsmur gennem hele kampen og stirrede med stive blikke, som de mange bededags-branderter på tribunen mod et knusende 1-0 nederlag.

Det var lige indtil Evander leverede et af sæsonens absolutte højdepunkter og snoede sig gennem Brøndbys betonforsvar og lagde udligningen ind til 1-1.

Og fem minutter senere eksploderede det hele, da Anders Dreyer gjorde det til 2-1.

Det lignede en afgørelse, men det ville Brøndby ikke have siddende på sig.

Det kommer formentlig til at gøre ondt som pokker på Vestegnen, at de med den sene udligning formentlig har placeret mesterskabstrofæet i Parken, så må den smerte vente til i morgen.

Brøndby har dette slutspil passet lige så godt ind som et dansk musikbidrag ved Eurovision. Og udligningen i Herning reddede lidt af helhedsindtrykket.

Glem snakken om Mikael Uhre, Jesper Lindstrøm eller Morten Frendrup. De blå-gules nedtur har været en længerevarende erosion af talent, så al den kontinuitet, som skabte mesterskabet sidste sæson er væk.

De byggesten som fremtidens Brøndby-succes skal skabes af kommer ikke bragende som en omgang pyro fra Sydsiden.

Det kommer ved at tage det seriøst at Josip Radosevic længe har lignet en spiller, der var kørt sur i sæsonen og give ham en pause, som det skete i aften.

I stedet satse på Kevin Tshiembe, Christian Cappis og Mathias Kvistgaarden, der kom med al den fornødne indsats og gav løfter om, at Brøndbys nedtur er forbigående.

Med den inspiration i flokken, så begyndte selv Simon Hedlund at ligne en spiller, der havde lyst til at spille i gult igen.

Kvistgaarden blev med sin springstyrke tildelt den voldsomme opgave at matche Erik Sviathenko på dødbolde.

Meget betegnende for den fighterindsats Brøndby leverede i Herning, så stemplede Mathias Kvistgaarden mørbanket ud ved pausen.