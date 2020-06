Vild forvandling af Brøndby Stadion

De har været arkitekter bag nogle af Superligaens flotteste tifoer.

Og tirsdag aften vil Brøndbys fans igen vise kreativiteten fra smukkeste side.

Denne gang dog uden at være direkte del i den.

Hjemmekampen mod SønderjyskE spilles naturligvis for lukkede døre, men alligevel vil spillerne træde ind til en spektakulær velkomst.

Selv om man ikke venter gæster, kan man godt dække pænt op, og det har de gjort på Brøndby Stadion.

Et billede, der er er blevet delt heftigt på Twitter, viser således, at Danmarks næststørste fodbold-arena har fået ny tekst på tribuerne.

Hen over tilskuerpladserne står skrevet 'Brøndbyernes idrætsforening - aldrig alene'.

Lidt mere fra Vilfort Park ✔️ pic.twitter.com/HvhcsStj0Q — Nicklas Lagerstorf (@nicklaslager) June 2, 2020

Brøndby og SønderjyskE er de eneste klubber, der endnu ikke har været i aktion i Superligaen efter turneringens genstart.

For værternes vedkommende bliver dysten tirsdag aften vigtig med henhold til at skaffe sig point til medaljekampen. Billetten til mesterskabsspillet blev endegyldigt sikret søndag, da Randers tabte hjemme til Hobro.

SønderjyskE jagter modsat fodfæste i midten af tabellen for at undgå at komme i fare for at havne i den svære nedrykningsgruppe.

Opgøret på Brøndby Stadion starter klokken 19 og dækkes direkte her på eb.dk.

