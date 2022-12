Vild luksuslejlighed: Brøndby-boss smider 70 millioner

Jan Bech Andersen har haft fat i den helt store check for at sikre sig en yderst eksklusiv lejlighed i Hellerup

Det er ikke penge, som Brøndbys bestyrelsesformand, Jan Bech Andersen, mangler.

For ikke lang tid efter, at den tidligere storaktionær solgte sin aktier i Superliga-klubben til udenlandske investorer, er der nu blevet lagt et vildt millionbeløb for en lejlighed på en særdeles eksklusiv adresse.

Det viser frisk data fra Tinglysningen, skriver Se og Hør.

Brøndby offentliggør på pressemøde, at man har solgt aktiemajoriteten i klubben til amerikanske investorer, 28.10.22

Jan Bech Andersen og hans hustru har således købt en 400 kvadratmeter stor ejendom i Hellerup for intet mindre end 70.255.585 kroner.

For de penge får mangemillionæren ifølge mediet også næsten 11.000 kvadratmeter nærliggende jord, der er en del af området, samt adgang til næsten 200 kvadratmeter altaner.

Der er dermed godt med plads at boltre sig på for Brøndby-bossen, der altså nu kan prale af at have købt en lejlighed i den eksklusive Tuborg Havnepark i Hellerup.

Det er dog uvist, om Jan Bech og hustruen faktisk kommer til at bo i lejligheden. Lige nu har den danske millionær officielt adresse i udlandet, men uanset hvad har han da sikret sig lidt af en ejendom til porteføljen.

Brøndby står i øvrigt lige uden en cheftræner, men ifølge Ekstra Bladets oplysninger er en tysk trænerfavorit åben for at ende på Vestegnen. Det kan du læse meget mere om lige her.

