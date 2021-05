Vilde scener i Brøndby i nat

Brøndby-fans i massevis droppede nattesøvnen for at modtage spillertruppen foran stadion engang i nat

Denne artikel bliver nok først læst af de involverede laaangt op ad fredagen.

For de var ude til sent på natten for at hylde deres helte, der torsdag aften besejrede AGF 2-1 i en sand gyser i Aarhus.

Derefter satte Brøndbys guld-favoritter sig i en bus og trillede hele vejen hjem til Brøndby, hvor de blev mødt af et menneskehav med romerlys og fyrværkeri, der må have oplyst det meste af den blå-gule kommune.

Se bare her.

Ekstra Bladets fotograf Kenneth Meyer var til stede, da Brøndby-bussen ankom til stadion natten til fredag...

Det var dog ikke alle i Brøndby, der var lige tilfredse...

