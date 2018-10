Vilde Wilczek i klub med Messi og Ronaldo

September var sort for Brøndby, men det var ikke alle på Vestegnen, der blev ramt af krisen.

Kamil Wilczek fortsatte trods holdets problemer med at gøre, hvad han er ansat til: At score mål.

Den polske bomber har som nærmest den eneste Brøndby-mand holdt det høje niveau fra sidste sæson, og han kan føre bevis for, at han er blandt de giftigste angribere i europæisk fodbold.

Siden Football World Rankings laver en form for verdensrangliste over målscorere. Princippet er det samme som fra tennisverdenen. Den dækker præstationerne fra de seneste 52 uger og bliver opdateret hver mandag.

Målene får point ud fra en kompliceret formel, hvor der blandt andet tages hensyn til kampens resultat, vigtighed og modstanderens styrke.

At score i Superligaen giver derfor ikke lige så mange point som at score i Premier League, men målt alene på mål er Wilczek med helt fremme.

Den 30-årige polak har scoret 33 gange inden for det seneste år, og det giver ham en syvendeplads på Football World Rankings' topscorerliste.

Ronaldo fører med 43 mål, ét mere end Lionel Messi.

Det er verdensklassenavne, som Kamil Wilczek er i selskab med på top ti-listen, og det er bemærkelsesværdigt, at han holder klasseangribere som Kane, Cavani og Suárez bag sig.

- Han er et bæst foran mål. En målmaskine, sagde Brøndby-kreatøren Hany Mukhtar om sin farlige holdkammerat efter 3-1-sejren over AaB i Aalborg.

Kamil Wilczek tiljubles efter at have bragt Brøndby foran mod AaB. Foto: René Schütze

I det nordjyske var det naturligvis Kamil Wilczek, der satte sit hold i gang med sin tiende Superliga-scoring i denne sæson.

Wilczek er nu noteret for syv mål i de seneste seks Superliga-kamp og har i alt nettet 13 gange for Brøndby i denne sæson.

Brøndby-angriberen var ikke specielt godt kørende sidste efterår og har derfor gode muligheder for at komme endnu højere op på listen end den syvendeplads, der er hans aktuelle (og hidtil bedste) placering.

Han virker også som en angriber, der har en god mulighed for at finde en mere velbetalte adresse end Brøndby.

Polakken har kontraktudløb til sommer, og bliver han ved med at score, ville det meget underligt, hvis ikke der dumpede et bud ind på ham, når transfervinduet åbner til januar.

Da Brøndby i sidste sæson vandt pokalfinalen var det naturligvis med Kamil Wilczek som målscorer. Foto: Tariq Mikkel Khan

Han kan blive svær at holde på for Brøndby, der hentede den polske angriber i italienske Carpi tilbage i 2016 for lige under to mio. kr.

Kamil Wilczek blev topscorer i den polske liga i 2014/15 med tyve scoringer, men er ikke en spiller, der altid har scoret mange mål.

Oprindeligt var han midtbanespiller, og først da han var midt i tyverne, blev han omskolet til angriber.

Men det er foran modstanderens mål, at han har det allerbedst - som han har bevist 33 gange i løbet af det seneste år.

