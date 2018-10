Vilde Wilczek knuste Brøndbys krise

Sorte september er fortid for de blå-gule, der vandt klart ude over AaB

AALBORG (Ekstra Bladet): Brøndby skal åbenbart se Horsens og dø, for at de kan genopstå som en anden Fugl Fønix.

En uge efter kollapset mod AC Horsens fik Alexander Zornigers kriseramte tropper sagt farvel til sorte september med effekt, da AaB blev slået 3-1.

Sejren skabt af Vilde Wilczek. Kamil Wilczek havde stort set været totalt usynlig, da Johan Larsson lige før pausen blev sendt af sted på flanken. Anførerens sublime indlæg sejlede gennem AaB's felt og ved fjerneste stolpe sled Kamil Wilczek sig væk fra Jores Okore og headede Brøndby på 1-0.

Ti mål af Kamil Wilczek i de seneste ti kampe, hvor ville Brøndby være uden ham.

Pauseføringen var fortjent belønning til Brøndby, der havde sluttet halvlegen stærkt. Især Josip Radosevic og Hany Mukhtar indtog nøgleroller mod et AaB-mandskab, der havde svært ved at matche den centrale Brøndby-akse.

Den smalle føring fik dog tankerne til at vandre mod AC Horsens-kampen igen, hvor de blå-gule forsømte at følge en god første halvleg til dørs.

Det ville Kamil Wilczek ikke acceptere igen, så den polske bomber slugte sin pausete i rekordfart og kom ud med ild i støvlerne. Det fik Jores Okore atter at mærke, da han overvurderede sine egne kræfter ved sidelinjen lige efter kickoff. Kamil Wilczek viftede AaB-forsvareren væk og fik skubbet bolden ind centralt, hvor Hany Mukhtar blev sat op til åbent skud.

Og Brøndby-kreatøren svigtede ikke - 2-0 bare to minutter ind i anden halvleg.

Scoringen gav gæsterne total kontrol over en kamp, hvor Morten Wieghorsts forsøg med at spille uden en decideret angriber, Lucas Andersen lå helt på top, var uden effekt.

Derfor var det egentlig helt logisk, at Brøndby kunne udnytte overtaget til at øge til 3-0, da Oliver Abildgaard og Rasmus Thellufsen i fællesskab forærede Brøndby kuglen.

Indskiftede Lasse Vigen Christensen strøg afsted og udplacerede Jakob Rinne.

Sejren virkede stensikker, men hvor skrøbelig Brøndby-psyken er blev demonstreret i det sidste kvarter, hvor Marvin Schwäbe åbnede døren for AaB med et dumt straffespark, som Kasper Risgård.

Det fik nerverne til at eksplodere hos Brøndby, mens de stillede sig længere og længere tilbage for at forsvare føringen.

Det blev langt mere nervebetonet end cifrene - antyder, men i sidste ende kunne Brøndby ikke blive ved med at spænde ben for sig selv og den første Superliga-sejr siden turen til Hjørring i slutningen af august var en realitet.

