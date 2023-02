Vildleder om Brøndby-job

Det var opsigtsvækkende og lidt besynderligt, da skotten Tam Courts havde behov for at fortælle omgivelserne, at han var meget tæt på at blive cheftræner i Brøndby.

Men det viser sig også, at sandheden ligger et stykke fra det, som skotten meldte ud i et interview.

Her sagde han, at han var med i opløbet og blandt de sidste to til trænerjobbet på Vestegnen.

'Jeg gjorde det godt, fordi jeg var blandt de sidste to. Brøndby vækkede min appetit, men desværre missede jeg chancen', udtalte han til Scottish Daily Express.

Som Ekstra Bladet forstår det, har Brøndby blot haft en enkelt samtale med Tam Courts tidligt i forløbet.

Skotten var på ingen måder med i opløbet om at blive ny cheftræner på Vestegnen.

Jesper Sørensen var slet ikke i kamp med Tom Courts, som skotten ellers påstår. Brøndby havde kun én samtale med ham. Foto: Jens Dresling.

Han var én af kandidaterne på blokken, inden den store udvælgelse tog form hen mod midten af december.

Derfor har den 41-årige skottes udtalelser også vakt stor undren i krogene på Vestegnen.

Tam Courts var et meget overraskende navn, der kom på banen, fordi han i forhold til Superligaen er totalt ukendt og samtidig ikke er en træner med den store erfaring gennem årene.

Med de meldinger han kom med i offentligheden, skal Tam Courts nok ikke forvente at få et fremtidigt job i en af Global Football Holdings syv klubber, som ejerne er involveret i.

Jesper Sørensen blev præsenteret som ny cheftræner i Brøndby 2. januar på en aftale frem til sommeren 2025.

Tam Courts har senest stået i spidsen for Honved Budapest, hvor han blot fik 14 kampe. Han har også været cheftræner i Kelty Hearts og Dundee United.