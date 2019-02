Vilfort forklarer exit: - FCK står bag klager

Kim Vilfort forklarer i detaljer, hvad der helt præcist er sket i sagen, hvor Brøndby er anklaget for at fiske børn til klubben, og hvor han selv har forladt et DBU-udvalg

Kim Vilfort har trukket sig fra DBUs herreeliteungdomsgruppe i protest mod, at udvalget mener, at Brøndby og FC Nordsjælland har fisket spillere under 12 år til klubben i strid med DBU-regelsættet 'Holdninger og handlinger'.

Brøndbys Masterclass-ansvarlige er dybt uenig i beslutningen og fortæller nu til Ekstra Bladet, hvad der er op og ned i sagen.

- Der er spillere, der har ønsket at skifte til klubben, men det har de ikke kunnet få lov til, fordi de kommer fra en samarbejdsklub til en licensklub, siger Vilfort til Ekstra Bladet.

- Der er tre spillere fra samarbejdsklubber til FC København, der er skiftet til os, og så har FCK klaget, siger Vilfort, der påpeger, at samarbejdsklubben ikke selv har klaget.

Sagen mod Brøndby handler om, at FCK har klaget over, at Brøndby har fået tilgang af spillere fra en af FCKs samarbejdsklubber. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Han nævner som eksempel, at hvis Brøndbys nye sportsdirektør Ebbe Sand havde en søn på ni år i FCK-samarbejdsklubben Karlslunde IF, så måtte drengen ikke skifte til Brøndby, hvis FCK valgte at klage.

- For mig kan man risikere, at spillerne bliver låst til 12-13 års-alderen, hvis de spiller i en samarbejdsklub til en licensklub, siger Vilfort.

- Vores amatørformand Sten Lerche har nu afvist nogen, der vil melde sig ind i klubben, fordi vi er nødt til at høre, om det er lovligt, da de tilfældigvis kommer fra en klub, der samarbejder med en licensklub.

- Hvis vi risikerer at få bøder, så kan de drenge sat på spidsen desværre ikke være medlem i vores fodboldklub, siger Vilfort.

Der findes mere end 30 licensklubber i Danmark, og et kig på FC Københavns hjemmeside afslører, at løverne alene har 43 samarbejdsklubber. Det er altså mange klubbers spillere, der er problematiske at tilknytte.

FC Københavns 43 samarbejdsklubber KB

B1903

AB Tårnby

B1908

Bispebjerg Boldklub

BK Hekla

BK Skjold

BK Vestia

Boldklubben FIX

Boldklubben Hellas

BSV af 2016

CIK

Espergærde IF

FC Nakskov

Frederiksberg Boldklub

Fremad Valby

Gevninge IF

Gladsaxe Hero

Greve Fodbold

Handelstandens Boldklub

Havdrup GI

Herlev IF

Himmelev - Veddelev

Holbæk BI

Husum BK

Høje Taastrup Idrætsforening

Hørsholm-Usserød Idrætsklub

IF Bytoften

IF Hjorten

IL Heming

Jernløse BK

JIF Hakoah

Karlslunde IF

Nørrebro United

Skjold Birkeød IF

Stenlille IF

Store Merløse IF

Street Society

Sundby BK

Tølløse BK

Vanløse IF

Værløse BK

Østerbro IF

Ifølge Vilfort har Brøndby tidligere fået tilgang fra andre spillere med fortid i andre klubbers samarbejdsklubber, men uden det har ført til klager. På den måde er det første gang, at denne type sag tages op.

- For mig viser det, at det ikke har noget med 'Holdninger og handlinger' at gøre, men mere det at låse spillere til deres system, siger Vilfort.

Han forklarer, at de aktuelle spillere i sagen selv har henvendt sig for at spille i klubben.

- Jeg kunne godt tænke mig debatten omkring, om forældre og spillere selv kan bestemme, om børnene vil skifte klub, siger Vilfort.

- I 1788 blev stavnsbåndet afviklet for nogen i hvert fald. Om vi er herovre, hvor der nu er monopol på spillere via samarbejdsklubberne, kan jeg ikke gennemskue.

- Men det vil være rart at vide for breddefodbolden og også for forældrene, om de selv kan styre, hvor deres barn skal spille.

Kim Vilfort mener, at børnene risikerer at blive låst til 12-13-års-alderen. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Kim Vilfort er helt med på, at herreeliteungdomsgruppen skal gribe ind, hvis der er tale om uregelmæssige henvendelser til spillere for eksempel via Facebook, men det skulle ikke være tilfældet i de aktuelle sager.

Ånden i 'Holdninger og handlinger' er der ifølge Vilfort ikke nogen, der kan være uenige i, men han mener ikke, at den er up-to-date, hvis der bruges til at dømme ud fra, da tiderne er skiftet, siden Vilfort selv var med til at lave regeldokumentet i starten af årtusindet.

Brøndby og FC Nordsjælland har begge anket sagen, og inden for 14 dage vil Fodboldens Appelinstans træffe en endelig afgørelse, der kan få betydning for fremtidens børnefodbold.

Ekstra Bladet ville gerne have hørt FC Københavns mening i sagen, men de er foreløbig ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

Vilfort i chok

Kim Vilforts uenighed i sagen fik ham til at trække sig fra DBU's herreeliteungdomsgruppe, og den beslutning står han ved.

- Jeg har overhovedet ikke fortrudt, at jeg trak mig, siger Vilfort til Ekstra Bladet.

- Men der er ikke noget fornuft i det. Derfor kalder jeg det, at jeg var lidt børnehavefornærmet, men jeg var bare nødt til at gøre noget for de frivillige i klubben.

- Normalt er jeg meget rolig, men nu gjorde jeg det her i solidaritet af hensyn til amatørklubben.

- Jeg var lidt i chok over, at det endte sådan. Det havde jeg ikke forestillet mig, inden jeg røg uden for døren, fordi jeg var inhabil, siger Vilfort.

I herreeliteungdomsgruppen sidder navne som Thomas Gram fra AB, Teddy Petersen fra Haderslev, Claus Jensen fra Nykøbing, Ole Keldorf fra AGF, Jesper Stüker fra Silkeborg og Sune Smith-Nielsen fra FCK, mens Kim Vilfort altså nu har trukket sig.

