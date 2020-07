Ville købe Brøndby-spiller en time efter debut

Det er et år siden, Carsten V. Jensen tiltrådte som fodbolddirektør i Brøndby. I den anledning er han gæst i podcasten 'Den gamle hytte', hvor han fortæller en vild transferhistorie fra tidligere på året.

I vinter kom der nemlig et lynbud på den nu 19-årige Anis Ben Slimane, da midtbanespilleren spillede sin første kamp fra start - mod Slavia Prag.

- Jeg blev ringet op en time efter af deres sportsdirektør, der havde fået at vide af præsidenten, at de bare gerne ville have Slimane. Men jeg sagde bare nej, siger Carsten V. Jensen i podcasten.

Brøndby har ingen planer om at sende Slimane videre endnu, men er økonomien den rigtige, så er det selvfølgelig ikke umuligt.

- Sådan er det ikke, men jeg kan godt regne ud, at når han ikke havde spillet et minut i Superligaen, og Prag spørger, så kender jeg også niveauet for, hvad de er i stand til i bedste fald, siger Jensen.

Slimane i kamp med Zeca i Parken - Slimane lignede en matchvinder i overtiden, men målet blev fejlagtigt annulleret for offside. Foto: LISELOTTE SABROE/Ritzau Scanpix

Der har også været rygter om Arsenal og Slimane, men fodbolddirektøren har ikke hørt fra dem og slår fast, at teenageren først skal udvikle sig og have noget med i bagagen, inden et skifte er optimalt. Der er da heller ikke andre bud på Slimane i øjeblikket.

- Vi skal helst have upsiden hos de unge mennesker, og den kan om et år eller to være noget større, end den var i vinter, siger Jensen.

I podcasten fortæller fodbolddirektøren også, at Riza Durmisi først kommer den dag, man kan betale 1,5 millioner euro netto i løn, mens spillere som Mike Jensen og Daniel Wass har en bedre alder for en hjemvenden, og der er en løbende dialog med deres rådgivere.

Carsten V. Jensen glæder sig over, at Brøndby før torsdagens kamp mod FC Midtjylland havde samme pointantal, som man sluttede med sidste år, men til gengæld har solgt for 15 millioner, sparet 30 millioner og sænket gennemsnitsalderen til 23 år.

Til gengæld er man ikke en købende klub, men skal denne sommer sælge for det samme, som man køber for.

Søndag gælder det udekampen mod AGF, der bestemmer, om de blågule bliver nummer fire eller fem.

