Voldsom hovedskade: - Svært med en baby

Det så voldsomt ud i derbyet, da Brøndbys Dominik Kaiser faldt til jorden efter at være blevet ramt i ansigtet af FCK-spilleren Rasmus Falks støvle.



Hændelsen kostede Rasmus Falk et rødt kort, mens Dominik Kaiser efter længere tids behandling måtte forlade banen for at blive undersøgt på hospitalet, hvor han blev syet med 23 sting.



Det er nu et par uger siden, at han fik hovedskaden. Han har fået fjernet stingene og har haft mulighed for at tænke tilbage på dagene efter, at han kom hjem fra sygehuset.



- Det var nogle svære dage lige efter skaden. Jeg var lige blevet far. Mine forældre var her for at hjælpe. Jeg var også lidt rundt på gulvet. Jeg prøvede at slappe af og sove så meget som muligt, men det er ikke nemt med en baby. Vi klarede det, og det gik fint. Nu ser jeg fremad, siger Dominik Kaiser til 3point.dk.

Det så blodigt ud, da Kaiser fik støvleknopperne i hovedet og måtte have 23 sting. Fotos: Jens Dresling/Lars Poulsen

Der er stadig tvivl om, hvorvidt han er blevet klar til at spille kampe igen. Brøndby har dog offentliggjort sin trup til søndag aftens kamp i Lyngby og af den fremgår det, at Kaiser i hvert fald er med i truppen.

