Vred Zorniger med hård kritik: - Manglende mandshjerte!

HORSENS (Ekstra Bladet): Alexander Zorniger lægger ikke fingre imellem, når der er noget, han er utilfreds med.

Søndag var der mange ting, tyskeren ikke brød sig om ved Brøndbys præstation i Horsens, der trods alt gav et point efter 1-1-kampen.

Cheftræneren skød blandt andet med skarpt mod to af sine landsmænd, der ellers har været bærende kræfter i Brøndbys attentat på Superliga-tronen denne sæson. Særligt Benedikt Röcker fik ris, som han kunne fundere over på den lange bustur hjem til Vestegnen.

- Det var en dum fejl, der første til deres udligning. Det var ikke engang nogen stor præstation, som deres spiller, (Simon Okosun, red.), lavede på hjørnesparket. Han kunne bare stå på flade fødder og heade den ind, fordi vi ikke holdt fokus. Det var opdækning på et meget lavt niveau, sagde Alexander Zorniger med henvisning til Benedikt Röcker.

Til at starte med kunne Brøndby juble over føringen.

Også Hany Mukhtar fik en over nakken rent verbalt af sin chef, selv om den kreative midtbanespiller var kimen til megen uro på Horsens’ banehalvdel. Især inden Mukhtar fik Bjarke Jakobsen på som overfrakke i anden halvleg.

- Hany er en af de spillere, jeg forventer mere af. Han skulle have præsteret bedre og været mere afgørende, sagde Alexander Zorniger og slog over i en mere generel kritik af sit mandskab.

- Vi gjorde mange ting galt, og jeg er særlig utilfreds med vores udtryk og kropssprog. Vi manglede mandshjerte, og jeg havde forventet mere af mine rutinerede folk. Vi skal vise, vi vil vinde kampe som denne, og det skuffede mig, at vi ikke skød brystet frem og fortsatte med at køre på efter udligningen. Men okay, der vil altid være dårlige kampe i en sæson, men jeg forventer noget helt andet mod Hobro søndag, lød det barskt fra Zorniger.

Alexander Zorniger er barsk i sin kritik efter Brøndbys pointtab.

Hany Mukhtar stod lige ved siden af sin cheftræner, da denne fyrede sin svada af i katakomberne under Horsens Stadion. Midtbanespilleren kunne kun smile nervøst og give Zorniger ret, da månedens spiller i Superligaen selv trådte frem i rampelyset.

- Jeg skal afgøre kampe for Brøndby, og det gjorde jeg ikke mod Horsens. Derfor er jeg skuffet over mig selv. Men som hold skulle vi også have gjort mere og lukket kampen allerede i første halvleg, da vi havde mulighederne. Jeg tror ikke, de ville have kommet tilbage fra 2-0. Sådan gik det ikke, og vi må rejse os mod Hobro på søndag, sagde Hany Mukhtar.

Brøndby ligger fortsat side om side med FC Midtjylland i Superligaens guldkamp.

Man skal være blind for ikke at se muligheden

Bo Henriksen kunne utroligt nok skimte ’miraklet’ i den tætte tåge, da Horsens havde muligheden for at snyde Brøndby og tage de tre point i den sene søndagskamp.

Horsens jubler over scoring mod Brøndby:

En sejr havde sikret Horsens’ deltagelse i det kommende mesterskabsslutspil, men det blev ved ’lige ved og næsten’ for Den Gule Fare, der dog selv kan klare ærterne på søndag, hvis man tager til Lyngby og vinder.

- Man skal være blind for ikke at kunne se, vi står med gode muligheder for at komme i top-seks. Jeg tror på, vi selv kan gøre arbejdet færdigt, og det vil være en kæmpe præstation for en klub som AC Horsens. Det vil være som at vinde DM-guld for os, lød det i det sædvanlige høje toneleje fra Horsens-manageren, der stadig fandt rum til at ærgre sig over, det ikke lykkedes allerede søndag med en sejr over guldaspiranterne fra Brøndby.

- Vi havde første chance for at redde livet i Superligaen i dag (søndag, red.) For det er, hvad det handler om for os. Vi klarer os fri af nedrykning, hvis vi kommer i top-seks, så det kan ærgre mig, det ikke lykkedes, for så kunne jeg sove trygt de næste tre-fire måneder, sagde Bo Henriksen og fortsatte.

Bo Henriksen jubler mod Brøndby.

- Baseret på hele kampen, kan vi ikke være utilfredse over et point. Vi var på hælene i store perioder af første halvleg, men det siger meget om AC Horsens, at vi havde chancer for at slå Brøndby helt frem til slutfløjt. Det er jeg rigtig stolt over.

Hvis Horsens kun får uafgjort mod Lyngby, skal Bo Henriksen håbe, at Hobro ikke slår Brøndby ude, og hvis Horsens taber i Lyngby, kan man blive overhalet af både Hobro, OB og SønderjyskE.

