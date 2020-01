Vrede i Brøndby: - Står for alt, vi afskyr

Rygterne om Red Bulls mulige indtog i Brøndby er ikke blevet vel modtaget på Sydsiden.

De stemningsskabende fans på den legendariske endetribune på Brøndby Stadion ønsker ikke, at deres klub på den ene eller anden måde bliver en del af Red Bull-imperiet.

På Sydsidenbrondby.dk er den aktive fanscene kommet med en skarp udmelding som en reaktion på tirsdagens historie fra InsideBusiness.

'På vegne af den aktive fanscene i Brøndby vil vi gerne slå fast, at enhver form for forhandling med red bull er fuldstændig uhørt set fra vores side.

Red bull står for alt det, som vi afskyr, og som vi alle dage har kæmpet for ikke skulle ske med vores elskede klub. Hvis red bull gør sit indtog i Brøndby IF, vil vi som aktiv fanscene ikke længere kunne identificere os med klubben', skriver Brøndby-tilhængerne i udmeldingen.

Red Bull ejer blandt andet klubberne Red Bull Salzburg og Rasenballsport Leipzig, og de tjener ifølge den aktive fanscene i Brøndby som et skrækeksempel.

Tilhængerne på Sydsiden i Brøndby ønsker ikke, at Red Bull bliver en del af deres klub. Foto: Lars Poulsen

'De har ændret moderklubbernes logoer, farver, stadionnavne - alt! Det vil vi aldrig nogensinde tillade sker for vores klub.

Ved at sælge ud og lade red bull købe sig ind i Brøndby IF, vælger man at sælge alt sjæl og historie, som hører til vores smukke klub', lyder det i udmeldingen, hvor fansene opfordrer bestyrelse og direktion i Brøndby til at afvise enhver form for kontakt og forhandling med Red Bull og den russiske delegation.

Derudover appellerer de til, at Brøndbys mange fans tager afstand fra Red Bull-projektet, da de udenlandske rigmænd vil gøre 'Brøndby til et sjæleløst forretningsprojekt'.

Brøndby valgte tidligt tirsdag eftermiddag at udsende en selskabsmeddelelse efter de vedvarende rygter i medierne:

'Brøndby IF modtager løbende henvendelser fra interesserede investorer, som har udvist interesse for at investere/tegne aktier i forbindelse med den planlagte emission. Hvis disse henvendelser resulterer i konkrete forhandlinger, vil Brøndby IF straks orientere markedet herom'.

