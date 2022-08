Wass jubler: - Vild modtagelse

- Det var en flot og fantastisk modtagelse, jeg er klar til at tage et stort ansvar i Brøndby, forsikrer Daniel Wass, der var imponeret over Oscar Schwartau

Tårerne kom ikke frem i øjenkrogene hos Daniel Wass, men den 33-årige landsholdsspiller var meget rørt og bevæget over den modtagelse, han fik på Brøndby Stadion efter mere end 11 års fravær.

4095 dage er der gået, siden Wass rejste ud som ung, lovende talent.

Daniel Wass fik en fornem hyldest, da han gjorde comeback efter 11 års fravær. Foto: Lars Poulsen.

Nu er han vendt hjem som en leder, der skal være en af de ansvarlige i genopbygningen af Brøndby.

- Det var en speciel dag, en vild modtagelse. Og ja, jeg var helt rørt over den velkomst, jeg fik her i Brøndby. Det er lidt svært at beskrive de følelser, der gik gennem kroppen, siger Daniel Wass.

Fredag skrev han under på den treårige kontrakt. Aftenen før var han i ro og mag landet i en privat maskine i Roskilde i tide nok til at se den forlængede spilletid og straffesparkskonkurrencen, da Brøndby røg ud til Basel.

- Jeg er glad meget for at være tilbage. Det er fedt at spille på Brøndby Stadion. Og ja, Brøndby ligner sig selv efter så mange år i udlandet. Det er stadig én stor familie, siger Daniel Wass.

Daniel Wass blev hyldet af Sydsiden efter sejren. Foto: Lars Poulsen.

Han holdt til 70 minutter i 2-0-sejren over OB, så slap kræfterne op, hvor han var placeret som højre back, fordi Sebastian Sebulonsen skulle have en pause.

- Jeg spiller, hvor der er brug for mig. Det vigtigste for mig er, at jeg skal spille.

- Jeg er helt med på, at der er højere forventninger til mig. Jeg er også klar til at tage det ansvar, der naturligt følger med, når jeg har så stor erfaring. Jeg ved, jeg skal give mere af mig selv, påpeger han.

Daniel Wass er imponeret over det, han har oplevet på den korte tid, han har været i Brøndby efter hjemkomsten.

Daniel Wass havde kræfter til 70 minutter mod OB. Men han leverede en fin præstation. Foto: Lars Poulsen.

- Vi har en trup med et meget stort potentiale. Jeg må sige, jeg var imponeret over at se Oscar Schwartau som 16-årige levere sådan en flot præstation. Det er indlysende, at han har en meget lovende fremtid foran sig, mener Daniel Wass.

Den 33-årige allrounder havde en snak med Kasper Hjulmand, da han besluttede sig for skiftet hjem til Brøndby.

For Wass er det nemlig vigtigt, at han kan holde sig varm frem mod november. Udtagelsen til VM står højt på ønskelisten for ham.

- Jeg ved, jeg skal præstere på et højt og stabilt niveau, hvis jeg skal til VM. Så det arbejder jeg på, siger Daniel Wass, der hurtigt fornemmer, han vil få overskud på banen til at tage endnu mere ansvar i kampene.

- Hvornår jeg er klar til 90 minutter, er ikke til at sige, men nu får vi en uges god træning, så skal det nok komme stille og roligt, fastslår han.

Ung komet sikrer Brøndby tiltrængt sejr i Wass-comback.

