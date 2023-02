Wass om anførervalg: - Fantastisk

Det var på mange måder en dag med følelserne uden på trøjen for Daniel Wass.

Han spillede sin første forårskamp, efter at et nært familiemedlem var død under Brøndbys træningslejr i Portugal, hvorfor han måtte haste hjem.

Søndag fik han en hilsen fra tribunen, hvor Brøndby-fans sendte en tanke til ham efter dødsfaldet for ti dage siden.

Daniel Wass har mistet et nærtstående familiemedlem. Vedkommende fik en hilsen, da han udlignede til 2-2. Foto. Claus Bech/Ritzau Scanpix

- Det viser, at Brøndby er en stor familie, hvor vi står sammen. Jeg var meget glad for at se den hilsen fra tribunen, siger Daniel Wass, der efter sin udligning til 2-2 sendte en speciel hilsen til det familiemedlem, han mistede for nyligt.

Fantastisk anførervalg

I ugens løb har den rutinerede Brøndby spiller været i fokus blandt mange Brøndby-fans, fordi de har undret sig over, at han er blevet forbigået, da Jesper Sørensen valgte sin nye anfører, efter at Andreas Maxsø er skiftet væk fra klubben.

Kevin Mensah blev valgt, mens Ohi Omoijuanfo blev viceanfører.

- Valg af anfører er en beslutning, som Jesper Sørensen har truffet. Jeg har haft rigtig mange gode samtaler med Jesper.

- Han har valgt Kevin Mensah, og det er et fantastisk valg, siger Daniel Wass, der ikke ønsker at uddybe yderligere. Veteranen har dog fået en plads i Brøndbys anførergruppe.

Daniel Wass spillede en bedre kamp offensivt end defensivt. Landstræner Kasper Hjulmand så på fra tribunen-. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix.

Med Kasper Hjulmand på tribunen fik landstræneren set, at Daniel Wass er klart bedre offensivt end defensivt her i starten af foråret.

- Vi dummede os to gange, og det koster to mål. Det var helt håbløst, at vi kom bagud 1-2, for vi havde styr på det, siger Daniel Wass, der virkede lidt passiv ved de to scoringer fra gæsterne før pausen. Han så i hvert fald ud til at komme lidt på mellemhånd.

- Vi har opbygget en vindermentalitet, det viste vi mod Horsens. Vi er mere på bolden og langt mere tålmodige i vores offensive spil.

- Jeg føler, vi står styrket. Kan vi fortsætte i det her spor, skal vi nok nå vores mål om top-6. Men det er klart, at der stadig er plads til forbedringer. Det er der altid, understreger Daniel Wass.