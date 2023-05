Wass revser eksperter: - Skyder i øst og vest

- Vi fik bevist, hvad Brøndby står for, mener Daniel Wass

På mange måder har Brøndby ikke bare været i modvind. De har haft stiv kuling imod sig den seneste tid.

En splittet fanscene og et Superliga-mandskab, der har sejlet rundt med elendige præstationer til følge.

Men så er et rivalopgør mod FC København på udebane det bedste sted til at rejse sig. Specielt fordi det skete for øjnene af 35.000 hvidklædte FCK-fans.

Der var tumult i slutminutterne, da Brøndby vandt i Parken over FCK. Foto: Kenneth Meyer.

Brøndbys fans var udelukket, fordi der blev ødelagt sæder, senest Brøndby var i Parken tilbage i august.

- Det er altid dejligt at slå FCK. Specielt når der sidder 35.000 på tribunerne, siger Daniel Wass.

- Vi er glade og stolte, når man tænker på, hvad vi kom fra. Vi havde noget at bevise over for os selv. Det, der foregik i sidste weekend, kan vi ikke være stolte af. Men det kan vi af præstationen mod FCK, mener Brøndby-veteranen, der også havde en kraftig stikpille til alle fodboldeksperterne.

- Mange eksperter skyder i øst og vest. De synes, det er sjovt at svine os til. Vi ved, hvad vi står for, og hvad vi kan.

Daniel Wass var skiftet ud, men var hurtigt oppe fra bænken, da der blev tumult til sidst. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix.

- Vi skal høre på meget røg, når det ikke går godt. Og så hører vi ikke noget, når det går godt. Men sådan er det at spille i Brøndby, siger Daniel Wass.

Har kritikken af Brøndby ikke været berettiget?

- Det ene øjeblik er vi et top 6-hold, og den næste dag er vi ikke. Eksperterne har mange meninger om os.

- Vi er et hold i proces, og vi så mod FCK, hvad vi kan præstere. Vi fik bevist, hvad Brøndby står for, mener Daniel Wass.

Han var glad for, at den taktiske justering med skiftet til et tremandsforsvar faldt succesfuldt ud.

- Vi fik sat den prop i, som var meget vigtig for os. FCK havde bolden meget. Men det betød ikke noget, at de spillede på forsiden af os. De var meget ufarlige, påpeger Daniel Wass.

