Wilczek på pletten igen: Sender Brøndby mod toppen

Kamil Wilczek er nu kun tre scoringer fra at være bedst scorende Brøndby-spiller i landets bedste fodboldrække

LYNGBY (Ekstra Bladet): Brøndby kravler fra ottende- til tredjepladsen efter en klar 3-0 sejr over Lyngby.

Men placeringen kan mandag blive overtaget af Randers, hvis de formår at besejrede FC Midtjylland.

Der var aldrig tvivl om sejren til Brøndby, der i store dele af spillet var oprykkerne overlegne.

Kamil Wilczek scorede de to første Brøndby-mål, mens Dominik Kaiser tegnede sig for den tredje scoring. 8547 tilskuere på Lyngby Stadion var vidner til Brøndby-opvisningen.

Kamil Wilczek sparkede Brøndby mod toppen. Foto: Jens Dresling

Før pausen scorede polakken på et fornemt hovedstød, hvor han slog talentfulde Frederik Winther i den direkte duel. Wilczek timede sit opspring perfekt og kom et hoved højere end Lyngby-spilleren.

Kamil Wilczek scorede til 2-0 på straffespark efter pausen, da Kasper Enghardt nedlagde Dominik Kaiser i straffesparksfeltet.

Med de to scoringer kom Kamil Wilczek op på 66 Brøndby-mål i Superligaen. Nu er han blot tre scoringer fra at tangere Ebbe Sands imponerende rekord med 69 træffere i landets bedste fodboldrække. En bedrift polakken formentlig kan klare i løbet af efteråret.

Dominik Kaiser gjorde det til 3-0, da han pludselig stod fri midt for mål og havde let ved at passere Thomas Mikkelsen.

Dominik Kaiser scorede til 3-0, da Brøndby vandt en let sejr i Lyngby. Foto: Jens Dresling, Polfoto.

Mange point ligger og venter

Brøndby kom igen i 3-5-2 formationen, som Niels Frederiksen fik stor succes med mod FC København for 14 dage siden.

Der gik dog lidt tid i Lyngby før systemet virkede. Defensiven med Andreas Maxsø som den centrale styrmand var i kontrol, og offensiven var stærkest i venstre side, hvor Anthony Jung stod for oplægget til 1-0 træfferen.

Brøndby har et fornuftigt program frem mod næste landsholdspause, hvor modstanderne er Randers, Silkeborg og Esbjerg. Der bør ligge mange point og vente i de kampe.

Det er også påkrævet, fordi Brøndby skal slutte i top-3, når efteråret er slut. Det har klubben i hvert fald budgetteret med.

Lyngby havde ikke meget at komme med. Rezan Corlu, der er udlejet fra Brøndby, forsøgte i flere situationer. Men hjemmeholdet var oftest ufarlige og uden bid.

Emil Nielsen løber meget og er en farlig kontraspiller, men han har altså endnu ikke scoret for Lyngby i Superligaen.

Nu er det heller ikke Brøndby, som Lyngby skal måle sig med. Det er til gengæld næste uges modstander – Horsens. Det er dem, de skal slås med om overlevelse.

Se også: Indskiftede Cornelius amok: Scorer hattrick på 11 minutter

Se også: Liverpool reddet til sidst i stort VAR-drama

Se også: Bomber løs i Superligaen - men hører intet fra klubben