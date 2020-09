Wilczek skåner Brøndby-fans

Når FC København søndag spiller sæsonens første hjemmekamp, så skal klubbens nye stjerneangriber Kamil Wilczek i kamp mod Brøndby, hvor han er klubbens mest scorende spiller i Superligaen nogensinde, og så sent som i vinter var anfører.

Han ærgrer sig over, at der på grund af corona ikke kommer så mange tilskuere til kampen, og så forklarer han, hvordan han vil opføre sig, hvis han som i premieren kommer på måltavlen.

- Jeg vil ikke provokere nogen. Hvis jeg scorer i næste kamp, vil jeg ikke gå amok i glæde. Jeg havde en god tid i Brøndby, og jeg respekterer denne klub. Jeg har dog mine mål og ambitioner, siger Wilczek skånende i et længere interview med det polske medie Sportowe Fakty.

Wilczek boede i Vallensbæk, da han spillede i Brøndby, mens han nu bor tæt på FC Københavns træningscenter.

- Jeg er forsigtig, hvor jeg går hen. Jeg besøger ikke det kvarter, hvor jeg boede før. Jeg er ikke velkommen dér, siger Wilczek.

Kamil Wilczek scorede to gange i sin debut i FCK-trøjen. Foto: Philip Davali

Angriberen fortæller, at der gik et par dage eller tre efter skiftet, før de store spændinger var væk omkring skiftet. Lige da det skete druknede han i beskeder.

- Et par minutter efter skiftet blev annonceret blev mine sociale medier oversvømmet med hundredvis af beskeder og efter et par dage havde jeg fået tusinder af dem, siger Wilczek.

- Det var ikke rart indhold. Dybest set var det had. Jeg lukkede alle profiler og lod folk gå amok. Efter et stykke tid tømte jeg mine postkasser, og jeg læste det ikke engang, siger Wilczek.

Artiklen fortsætter under billederne

Afbrænding af Wilczek-trøjer i Brøndby. Foto: Ekstra Bladet

Wilczeks navn blev fjernet på landsholdsvæggen. Foto: Emil Agerskov

Wilczek med 92 mål i 163 kampe for Brøndby forklarer, at det ikke var en mulighed at vende tilbage til Brøndby, og da tilbuddet fra FCK kom, begyndte han at tænke på fordele og ulemper, og han vurderede, at det ville tænde ham at være under pres.

Polakken forklarer, at FCK har en sikkerhedsvagt omkring holdet, og han fik besked om at holde lidt ekstra øje med Wilczek. Angriberen tager det dog roligt og slår fast, at han sagtens kan gå på gaden og spise en middag i centrum.

- Jeg bærer ikke hjelm, jeg dækker ikke mit ansigt. Jeg har det godt. Jeg fik mere kritik på internettet, siger Wilzcek.

Det var 22. januar i år, at Kamil Wilczek forlod Brøndby til fordel for tyrkiske Göztepe, men her blev det kun til 14 kampe og et mål, før han i august vendte hjem til Danmark og rivalerne fra FCK, hvor det søndag blev til to scoringer i Superliga-debuten i hvidt mod OB.

