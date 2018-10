Zorniger: Brøndby bør ansætte dansk sportsdirektør

Om godt to-en-halv måned stempler Troels Bech ud i Brøndby for sidste gang.

De blå-gules sportsdirektør har opsagt sin stilling pr. 31. december, og dermed leder Brøndby i øjeblikket med lys og lygte efter manden der skal afløse ham og fortsætte de positive takter, der har været på den københavnske Vestegn med Troels Bech ved roret. Foreløbig har klubben ikke fundet den rette mand.

Alexander Zorniger har ikke løsningen. Han har meddelt Brøndby, at han ikke vil involveres irekrutteringen, men han har alligevel givet et budskab videre til sine chefer.

- Jeg synes, det er vigtigt, at den kommende sportsdirektør er dansker, for vi er ret godt dækket ind i Tyskland på grund af Matthias Jaissle (Brøndbys assisterende træner, red.) og jeg. Vi har brug for én, der kan fortsætte strategi 6.4, og vi er en dansk klub, siger Alexander Zorniger.

Det har været et blandet efterår for Zorniger og Brøndby. Foto: Lars Poulsen.

Den tyske cheftræner fastslår, at det aldrig har været skyggen af et tema at gøre ham til manager, som er en måde at kombinere cheftrænerposten med en rolle som sportsdirektør.

- Vi diskuterede alle muligheder, og naturligvis også, om jeg skulle gøre det. Men det var aldrig et tema for mig og os. Jeg sagde meget hurtigt, at jeg ikke ville være manager. Jeg er interesseret i at udvikle strategien på banen, bedyrer Alexander Zorniger.

Jeg vil savne Troels Bech

Der resterer stadig otte Superliga-kampe, før vinterferien melder sig, så der er stadig mange opgaver, der skal løses, før Alexander Zorniger kan sige farvel og tak til Troels Bech, der i sin tid også var manden, der hentede ham til Danmark.

Zorniger understreger, at han vil komme til at savne Troels Bech. Foto: Jonas Olufson.

Brøndby-træneren fastslår, at han kun har godt at sige om Troels Bech.

- Jeg vil savne Troels, for han har altid beskyttet mig. Når det var nødvendigt, har han haft min ryg, så jeg kunne fokusere fuldt ud på spillet på banen. Det forventer jeg også af den kommende sportsdirektør. Han skal altid tage sig af de middelange og lange målsætninger, mens jeg skal fokusere på det daglige arbejde, siger Zorniger og fortsætter:

- Troels er meget, meget dygtig til at håndtere ting på den måde, der er brug for i en klub som Brøndby. Jeg er sikker på, at nogle situationer var blevet håndteret anderledes i Tyskland, men nu er vi i Danmark. Han har skullet finde balancen mellem en til tider svært kontrollerbar cheftræner på den ene side og hans forhold til staben på den anden side.

Og hvem der skal afløse Troels Bech lader tyskeren altså være op til klubben.

- Det er vigtigt, at vi passer sammen personligt, men det er jeg sikker på, vi også nok skal komme til, slutter Alexander Zorniger.

