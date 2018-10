Zorniger dropper omdiskuteret strategi: - Det er slut

Brøndby skabte sin stærke sæson sidste år takket være en solid stamme på holdet, som Alexander Zorniger sjældent ændrede på.

Brøndbys tyske sølvsmed har imidlertid kigget en helt anden vej denne sæson, hvor bredden i truppen er blevet væsentligt større.

Rotation har været sædvane. Det er slut nu.

Det slår Alexander Zorniger fast, efter Brøndby sagde farvel til sorte september med 3-1 i Aalborg.

– Folk studsede måske over, at vi nok en gang spillede med den samme midtbane. Vi roterede en del i starten af sæsonen, men der var en del spillere, der ikke leverede, og det fungerede ikke. Så nu har jeg besluttet, at jeg har tillid til en stamme af spillere på ni-ti stykker, der skal have følelsen af, at de også får muligheden i næste kamp, sagde Alexander Zorniger.

– Beslutningen er truffet, at det er slut med rotation. Vi vil ikke belønne spillere for en god træningsuge alene. Holdets base ligger fast, jeg vil have, at spillerne føler sig sikre på, at de ikke bliver ofre for rotation.

- Vi ser efter vores bedste 11, og selv om der muligvis bliver skiftet på et par positioner, vil jeg holde mig til en stamme af spillere, siger Zorniger, som tager det helt afslappet, at Lasse Vigen Christensen satte et godt aftryk med sin scoring.

– Det var en styrke for os sidste sæson, at der var spillere, der kom ind fra bænken og ændrede kampene. Det har vi ikke set denne sæson, siden Michael Uhre kom ind og afgjorde det mod Hobro. Jeg vil have spillere, der kommer ind fra bænken og gør en forskel, sagde Alexander Zorniger.

TV: Brøndby rejser sig og vinder i Aalborg. Se ALLE 4 kasser her:



