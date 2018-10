Zorniger efter remis: - Jeg er skuffet

BRØNDBY (Ekstra Bladet): Stik imod spil og chancer spillede Brøndby-cheftræner, Alexander Zornigers, mandskab 1-1 i hjemmekampen mod OB mandag aften.

Det var således et Brøndby-hold, som fra kampens start viste gode takter, men takket være en super-indsats fra OB's debutant-keeper, Oliver Christensen, delte de to mandskaber på midten.

Brøndby satte altså nok engang point til på hjemmebane, hvilket gør, at kalenderen skal bladres helt tilbage til starten af august for at finde den seneste hjemmesejr til de blå-gule i Danmarks bedste række.

Det var da også en splittet cheftræner, som udtalte sig lige efter kampen:

- Generelt skabte vi meget. Jeg kan ikke sige, at jeg er skuffet over måden, vi spillede på, men jeg er meget skuffet over resultatet, fortæller Zorniger.

Artiklen fortsætter under billedet..



Brøndby-mandskabet var helt naturligt slukøret efter kampen. Foto: Jens Dresling / Polfoto

Kampen var en særdeles ensidig affære, hvor forløsningen for de glå-gule kom i de døende minutter efter en fortrinlig dribletur af Brøndby-indskifter Besar Halimi, som med en hård og præcis pasning spillede talismanen Hany Mukhtar fri på kanten af det lille felt, og føringen var dermed en realitet.

Glæden varede dog kort, da gæsternes Ramon Leeuwin efter klumpspil i feltet helt ufortjent kunne sætte sidste fod på den udlignende scoring.

- De havde deres første store målchance, men jeg kan ikke huske, at de havde flere efterfølgende. Vores modstandere scorer for mange mål på vores hjemmebane, og det ville vi ændre på, og vi var på rette vej indtil det 86. minut, lyder det fra Zorniger, inden han påpeger perspektiverne i sit hold:

- Generelt går det den rigtige vej. Spillerne bliver mere og mere vant til vores stil. Selvfølgelig kan vi være mere aggressive.

Ej sejr til de blå-gule ville ellers have betydet, at Brøndby havde spillet sig ind i top-fire, hvilket ville have udløst en ekstra bonus i tv-indtægter på over en million kroner. Penge, som vestegnsklubben nu går glip af.

Brøndby ligger lige nu nummer syv i Superligaen hele ti point efter førerholdene fra FC Midtjylland og FC København.

Se også: Snydt for en million: Fejldom kostede Brøndby dyrt

Superliga-bombe: Vraget mestertræner lander nyt job