Zorniger erkender problemer: Sådan var det ikke i sidste sæson

Brøndby sluttede på andenpladsen i sidste sæson og var hele 23 point bedre end FC København i Superligaen.

I søndags tabte Brøndby med 1-3 ude til FCK, som dermed stoppede en stime på fem indbyrdes derbykampe uden sejr.

Brøndby-træner Alexander Zorniger vurderer, at det generelt bliver mere jævnbyrdigt over hele sæsonen mellem de to fodboldrivaler.

- Det burde blive tættere. Men nu må vi se. Vi er begyndt godt i denne sæson indtil videre.

- Vi skal forbedre os, men det er med kampene i Europa League svært at udvikle den måde, vi spiller på, siger Zorniger.

Han forklarer, at Brøndby endnu ikke er spillet helt sammen på grund af flere markante afgange som Christian Nørgaard, Teemu Pukki og Frederik Rønnow, erkender træneren.

- Vi er ikke på det niveau, vi skal være på. Det er tydeligt, at vi har det svært i nogle situationer, som i sidste sæson sad i skabet.

- Vi har nogle nye spillere, og vi har mistet nogle vigtige spillere, som ikke er hos os længere, forklarer Zorniger.

Zorniger mener ikke, at Brøndby er på det niveau, som de skal være på.

Tyskeren mener dog ikke, at søndagens nederlag betyder det helt store i kampen om det danske mesterskab. Han vurderer heller ikke, at FCK er stærkere i denne sæson.

- FCK var også i sidste sæson på et meget højt niveau og har den samme styrke. Fysisk er holdet stærkt med nogle rigtig gode spillere.

- Og FCK har også de samme svagheder som sidste sæson, og det har vi også, lyder det fra Zorniger.

FCK og AaB topper Superligaen med 12 point efter fem kampe. Brøndby og FC Midtjylland har to point færre.

