Zorniger erkender: - Vi er slet ikke på vores niveau

For første gang siden 0-2 nederlaget til AGF 20. august 2017 og i 18 udekampe måtte Brøndby forlade banen som tabere mod FC København.

Det var samtidig første nederlag til Brøndby mod rivalerne fra FC København i seks indbyrdes opgør.

Oven på sidste sæson, hvor Brøndby havde det spillemæssige og mentale overskud, er Ståle Solbakkens tropper oven på igen.

Efter flere udskiftninger på Brøndby-mandskabet slider Alexander Zornigers tropper med at finde melodien, når kvaliteten hos modstanderen er i top.

Det gør de, fordi der er skiftet ud på flere vitale pladser på Brøndby-mandskabet, som slet ikke er sammenspillet. Og så må selv Zorniger erkende, at det tager lidt tid at vænne sig til den form for kaosfodbold, han ønsker på banen.

- Før pausen blev vi for passive. Vi reagerede mere frem for at agere. Der gik for lang tid, før vi kom i gang. Det et tydeligt, at flere spillere skal vænne sig til vores spillestil. Det er en speciel måde, som vi spiller på, forklarer Alexander Zorniger.

Han er overbevist om, at FCK og Brøndby vil være tættere på hinanden pointmæssigt i denne sæson, hvor Ståle Solbakkens tropper er kommet flyvende fra start og nu indtager førstepladsen i ligaen.

- Vi er slet ikke på det niveau, vi ønsker at være. Vi kæmper med at finde vores spil, så vi også kan udvikle individuelle ting på holdet, forklarer Brøndby-træneren.

De var mere kyniske

Lasse Vigen var den eneste dansker fra start hos Brøndby i Parken. Han sled og slæbte centralt, hvor det er tydeligt, at makkeren Josip Radosevic skal bruge tid, før han har vænnet sig til Brøndbys kaosfodbold.

- FCK var mere kyniske, da det galt, erkender Lasse Vigen, der mener, at det ville være mærkeligt, hvis Brøndby holdet ikke på nuværende tidspunkt var præget af de udskiftningerne hen over sommeren.

- I sidste sæson på samme tid sad tingene heller ikke lige i skabet hos os. Flere spillere har kun været her én måned. Derfor ville det være mærkeligt, hvis alt sad lige i skabet allerede nu. Vi skal løfte os individuelt og som hold, forklarer Lasse Vigen.

