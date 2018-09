Zorniger i fysisk konfrontation: Se episoden der rystede Tibbling

BT fortalte torsdag, at FC København havde lagt et bud på Brøndbys Simon Tibbling på transfervinduets sidste dag, og før det havde en anden rival, FC Midtjylland, også budt på stjernespilleren.

Grunden til, at de to konkurrenter har troet på, at de kunne hente ham, skulle ifølge BT være på grund af en episode, der ligger helt tilbage 30. oktober 2017.

Brøndby havde lige vundet over Randers, og så kom Brøndby-træner Zorniger på banen og konfronterede Tibbling på en meget direkte facon.

Brøndbys sportsdirektør, Troels Bech, bekræfter, at Tibbling var mærket af episoden.

- Jeg tror først og fremmest, at Simon var forskrækket over, at han blev konfronteret så direkte efter kampen. Der er jo ingen, der har set noget, og ser man videoklippet, er der heller ikke noget at se. Så det beror på, hvilken oplevelse Simon har haft. Det, jeg ser og hører fra Simon, er, at han var uvant og forskrækket over, at træneren kom på den måde, mens resten af holdet var klar til at samles i klyngen, og fansene var klar til at juble, siger han til BT.

I dag er Tibbling dog kommet videre.

I dag er Tibbling dog kommet videre.

- Det, der skete i oktober, har jeg lagt bag mig for længst. Jeg har ikke selv set klippet, og jeg kan ikke huske, hvordan det har set ud. Alex (Zorniger, red.) var ikke tilfreds med min præstation, og sådan var det. Det har jeg ikke brugt meget energi på siden, siger Simon Tibbling til mediet.

Andre klubber fik nys om historien og øjnede derfor muligheden for at hente ham.

Ståle Solbakken bekræftede torsdag, at FCK havde lagt et bud på Brøndby-svenskeren.

