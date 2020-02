Zorniger jagter job: - Det er mit nummer et

Den tidligere Brøndby-træner har nu været arbejdsløs i et år. Han håber på en fremtid i engelsk fodbold, men er også åben for hjemlandet

Den 52-årige tidligere Brøndby-træner har været uden job siden fyringen på Vestegnen for et år siden, men håber, at han snart igen kan kræve 'aktion, aktion, aktion' fra sidelinjen.

Man skulle ellers mene, at der var nok at lave på hjemmefronten.

Midt i november blev Alexander Zorniger far for anden gang, men der er tilsyneladende plads i kalenderen til et job som træner, hvis den rette klub melder sig.

- I øjeblikket er England mit nummer et, men der er også flere af mine trænerkolleger, der søger den vej.

- Tyskland er naturligvis min hjemmebane. Vi må se, hvad der sker, siger Alexander Zorniger ifølge rblive.de.

Alexander Zorniger bor stadig i Danmark og lægger indimellem vejen forbi sin tidligere hjemmebane.

Han har i det forløbne år fungeret som ekspert på tysk tv, men i sindet er han stadig træner, og han er blevet sat i forbindelse med job i hjemlandet.

Sidste forår blev han nævnt som en kandidat i Hamburger SV, og tilbage i november skulle han ifølge Kicker angiveligt have været til møde med Hannovers sportsdirektør Jan Schlaudraff.

Alexander Zorniger kom til Brøndby i sommeren 2016 og skabte fodboldrevolution på Vestegnen.

Han indførte en aggressiv spillestil, der straks skabte resultater. I første sæson blev det til sølv og en plads i pokalfinalen.

I sæsonen 2017/18 vandt han pokaltitlen og var også meget tæt på at hente mesterskabet. Zorniger blev fyret i sidste sæson efter forårets første kampe.

På det tidspunkt lå Brøndby nummer tre med 31 point efter 21 runder.

