Zorniger melder klart ud: Det er min skyld hvis vi ser skidt ud

Brøndby skal søndag en tur til Esbjerg, hvor de skal forsøge at få bedre kontrol over defensiven og presspillet end, de blå-gule var mod FC Nordsjælland i første runde efter vinterpausen.

Det er også noget, som Brøndby-træner Alexander Zorniger er opmærksom på.



Det fortæller han i et interview på Brøndbys officielle hjemmeside.



- Når vi spiller så offensivt, som vi gør og med den risiko, der er indbygget i vores spil, så har vi også tidligere haft kampe som den i søndags, hvor vores forsvar får det meste af kritikken efter kampen.

- Vores spillestil er baseret på, at hele holdet lykkes og lægger presset helt rigtigt. Lykkes vi ikke med vores presspil som hold, så sker det, at forsvaret kommer til at se skidt ud og dermed får kritikken, siger han og fortsætter:



- Det er dog ikke deres skyld, men derimod min skyld, da det er spillestilen, som er risikobetonet. I vores spillestil er vores angreb og midtbane ligeså vigtig i vores defensive arbejde, som vores forsvar er.

Kan ikke skille offensiven og defensiven ad

- For hvis midtbanen og angrebet ikke lykkes med presset, så er det, at vi ser kampe som den i søndags, hvor FC Nordsjælland kom frem til alt for mange chancer, lyder det fra Zorniger.



Derudover forklarer han, at man ikke kan skille det offensive og defensive ad i den spillestil, de har. Det er noget, som afhænger af hinanden. Det ser man, når de har dækket godt af for hinanden.



- For når vi så erobrer bolden, er vi som hold allerede klar til at skabe en chance. Og når vi taber bolden, skal vi også stå parat som hold og dække hinanden af.

- Det er det, vi hele tiden arbejder med på træningsbanen på at blive bedre til som hold, fortæller den tyske cheftræner.



Kampen mellem Esbjerg og Brøndby spilles søndag klokken 18, og den sendes direkte på TV3+.

