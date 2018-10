Zorniger: Schwäbe har haft nogle svære uger

SE BELLOT FÅ RØDT KORT FOR SIN VANVIDS-TACKLING ØVERST I ARTIKLEN

Der var især én ting, der sprang i øjnene, da Brøndby offentliggjorde startopstillingen til opgøret mod AC Horsens søndag aften. For første gang startede Benjamin Bellot inde i en Superliga-kamp, da den tyske målmand afløste landsmanden Marvin Schwäbe.

Der gik imidlertid kun 71 minutter af kampen, før Marvin Schwäbe alligevel måtte i aktion. Med 20 minutter tilbage flæskede Benjamin Bellot en fremadstormende Kasper Junker og fik direkte rødt kort, og dermed smuldrede Alexander Zornigers plan, men signalværdigen var alligevel tydelig.

- Marvin har haft en svær tid i de seneste uger. Jeg ville måske give ham nogle uger til at komme ovenpå. Schwäbe har altid været vores nummer et, og han fortsætter med at være vores nummer et. Men det var ganske enkelt et spørgsmål om at give ham noget tid til lige at trække vejret, siger Alexander Zorniger ifølge Ritzau.

Udvisningen til Benjamin Bellot beytder, at Marvin Schwäbe med sikkerhed er tilbage i målet, når Brøndby møder AaB i den kommende runde.

De blå-gule tabte opgøret mod AC Horsens med 1-2.

TV: Graulund analyserer nyt Brøndby-nederlag: HER går det galt:



