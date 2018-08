Zorniger skyder med skarpt efter Brøndby-nedtur

Torsdag møder Brøndby belgiske Genk i den første af to playoff-kampe til Europa League-gruppespillet. Det er en modstander, der er ubesejrede 11 kampe i træk og stærkt spillende for tid. Der er rigtig mange udfordringer for Alexander Zorniger før det opgør. Her er blot fem af slagsen.

Få styr på defensiven

Hvem skal spille midtstopper sammen med Hjörtur Hermannsson torsdag i Genk? Det er det gode spørgsmål. Benedickt Röcker skal mandag have undersøgt sin hovedskade i Tyskland og ventes at være ude. Paulus Arajuuri sad søndag ude med en forstrækning og det bliver en kamp med tiden. Læg dertil, at Joel Kabongo har karantæne mod Genk. Det er en mulighed at rykke Anthony Jung ind centralt, men Björn Kopplin viste sig lige som ikke frem fra sin bedste side søndag på venstre backen.

2. Bedre og hurtigere boldomgang

Brøndby kommer under pres i Belgien. Det er helt sikkert. Derfor er det også nødvendigt, at boldomgangen bliver bedre. Det bliver helt afgørende, at de lette bolde ikke smides væk. Der er intet flow i spillet, når der laves så mange simple fejl som tilfældet var søndag mod Esbjerg.

3.Mukhtar skal finde niveauet

Hany Mukhtar er spilleren, der kan gøre forskellen for Brøndby. Men han viste langtfra sit topniveau mod Esbjerg. Tyskeren havde mange udfald og havde en dårlig boldomgang og timing. Det er bydende nødvendigt han skal vise sig fra sin bedste side i sådan en kamp, hvis Brøndby overhovedet skal gøre sig forhåbninger om at true belgierne.

4. Presset sidder langtfra i skabet

Aktion, aktion, aktion. Ingen var i tvivl om, hvordan Alexander Zorniger ville spille. Det har vi set mange eksempler på de seneste sæsoner. Men det ekstremt krævende presfodbold sidder lige frem ikke i skabet for tiden. Brøndby spiller slet ikke som Zorniger ønsker. Det ligner på ingen måder kaos-fodbold.

5. Mere bevægelse uden bold

Brøndbys spillemåde kræver enorm løbekapacitet både med og uden bold. Der skal være mange afleveringsmuligheder for ham der har bolden. Sådan var tilfældet slet ikke mod Esbjerg. Det er helt afgørende, at Brøndby-spillerne bevæger sig mere i forsøget på at skabe endnu mere kaos på modstanderens banehalvdel.