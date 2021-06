Zorniger svarer Bjerregaard igen

Alexander Zorniger forklarer, at han aldrig har kritiseret de unge Brøndby-spilleres kvalitet, men deres attitude - og de var ikke klar til at spille for tre år siden, hvor Zorniger foretrak 11 udlændinge

Brøndbys tidligere formand og direktør gennem årtier, Per Bjerregaard, har i lokalavisen Folkebladet glædet sig over klubbens 11. mesterskab, som kom hjem med flere af de unge spillere, som Alexander Zorniger kritiserede i sin tid som Brøndby-træner.

Her stillede tyskeren i en enkelt kamp med et hold bestående 11 udlændinge.

- Med al respekt for hans fortid, men jeg har hørt, at Bjerregaard siger, at mesterskabet viste, at jeg tog fejl, men mesterskabet kom altså tre år efter, siger Zorniger i podcasten 'Bech bag Bolden'.

Her taler Zorniger i halvanden time med Troels Bech, der var sportsdirektøren, der hentede tyskeren til klubben.

Se jubelscenerne ved målene og slutfløjtet i Brøndby, da de vandt mesterskabet.

Zorniger vandt pokalfinalen med Brøndby i 2018, men tabte mesterskabet til allersidst - et halvt år senere blev han fyret. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Zorniger slår blandt andet fast, at han aldrig kritiserede de unge Brøndby-spilleres kvalitet, men deres attitude.

Han ville have flere til at lære af den dengang 16-årige Morten Frendrup og fortæller, at da Jesper Lindstrøm fik en kontrakt, så gik der seks uger, og så sad han på bænken på klubbens U19-hold på grund af manglende attitude.

Også Peter Bjur, Joel Kabongo og Andreas Bruus fik kontrakter i Zornigers tid, men sidstnævnte blev udlejet og kunne ikke komme på holdet i Roskilde, der rykkede ud af næstbedste række. Så Zorniger forstår ikke, hvorfor han skulle have brugt dem i startopstillingen dengang i stedet for udlændingene.

- Med al respekt for Mr. Bjerregaard, jeg så ham aldrig til vores træninger, og jeg så spillerne i weekenden til U19-kampene. Jeg har stor respekt for fortiden, men se ikke i fremtiden med brillerne fra fortiden, siger Zorniger.

Artiklen fortsætter under billederne

Per Bjerregaard var ikke på stadion til Brøndbys 11. mesterskab, men glæder sig over udviklingen i klubben. Foto: Linda Johansen

Da der i 1996 blev lavet mirakler i Aarhus var Bjerregaard med på bænken - som læge og formand. Foto: Klaus Godtfredsen/Polfoto

Og Bjerregaard var også formand, da alt var sort-hvidt. Foto: Jesper Stormly Hansen/Polfoto

Troels Bech giver i podcasten Zorniger ret i, at forskellen på det tidspunkt var for stor mellem de unge Brøndby-drenge og de udenlandske spillere, der spillede kampene.

Zorniger har været så glad for Danmark - hvor de to første år var de to bedste i hele hans liv - at han er blevet boende også efter fyringen i 2019, men denne sommer rykker han og familien videre til Cypern, hvor han skal være cheftræner for Apollon Limassol.

Her kommer han til en klub, der ikke har været mester siden 2006, men har vundet sølv i både 2018 og 2021, så potentialet er enormt for klubben, der tidligere har forsøgt at hente tyskeren, men dengang takkede han nej, fordi det var midt i sæsonen.

Apollon har været i gruppespillet i Europa League fire gange siden 2014, og spiller i den kommende sæson med i Conference League-kvalifikationen, ligesom FCK og AGF gør det.

Søndag sender Ekstra Bladet eksklusivt boksebraget mellem Floyd Mayweather og Logan Paul. Bliver det til bøllebank, sensationelt nederlag eller ren skandale? SE MED HER (Ekstra Bladet+)