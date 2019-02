Zorniger takker fans: Vi bliver lidt i Danmark

Danmark er for dejligt et sted til at han og fruen rejser nu, siger han i dybfølt takke-video på sin kones Instagram-profil

Nok blev han mandag fyret som træner i Brøndby, men tyske Alexander Zorniger har bestemt ikke mistet humøret.

Det fremgår af en ret veloplagt video, som hans kone, Kristina Ahnert, har lagt ud på sin Instagram-profil.

- Som I ved er jeg ikke så vild med de sociale medier, indleder tyskeren med antydningen af et skævt smil sin takketale til klubbens fans.

En tak, som retter sig mod de mange hilsener, han – og fruen - åbenbart har modtaget fra dem i løbet af mandagen.

- Mange af dem er rørende og går lige i hjertet, siger han.

- Der er så utroligt mange, at jeg ikke har kunnet nå at besvare dem personligt, men jeg må se, om jeg ikke kan få tid til det, selv om det er næsten umuligt.

Det gør der tilsyneladende i den kommende tid, for Alexander Zorniger har bestemt ikke travlt med flyttekasserne, afslører han.

- Vi bliver i Danmark. Det er for dejligt et land til at forlade lige med det samme, siger han, før han igen takker alle Brøndbys fans for deres støtte og anerkendelse på en svær dag.

