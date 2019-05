Zorniger tilbage i Brøndby

For første gang siden fyringen var Alexander Zorniger tilbage på Brøndby Stadion, da tyskerens tidligere mandskab mødte FC Midtjylland

BRØNDBY STADION (Ekstra Bladet): Mandag var Alexander Zorniger tilbage på Brøndby Stadion, da de blågule mødte FC Midtjylland i mesterskabsslutspillet.

- Ja, det er første gang jeg er her siden februar, siger Zorniger, der ikke ønsker at udtale sig yderligere på Ekstra Bladets forespørgsel om et kortere interview kort før kampstart.

Det er sjældent en fyret træner viser sig på ’sin’ gamle hjemmebane, men det er tydeligt, at Zorniger har fået fyringen så meget på afstand, at han ikke har problemer med at vende tilbage.

Det var trods alt et stadion, hvor han gav tilhængerne troen tilbage på storhed gennem mere end to sæsoner.

Alexander Zorniger blev fyret 17.februar efter nederlaget til Esbjerg 16. februar og ovenpå en elendig start på forårssæsonen, hvor Brøndby slet ikke fik tingene til at fungere spillemæssigt.

Ligesom resten af tilskuerne rejste Alexander Zorniger sig op og klappede Brøndby-spillerne på banen til tonerne af Van Halens Jump.

Zorniger kan tage fyringen med ro. Han er på kontrakt med Brøndby fremtil sommeren 2020. Fyringen ventes at koste Brøndby i omegnen af fire-fem mio. kr.

Tyskeren var mødt frem i afslappet påklædning. En t-shirt og en cowboyjakke til lejligheden. Men den forhenværende Brøndby-træner ønsker altså ikke at udtale sig yderligere.

Ekstra Bladet dækker kampen LIVE - følg med lige her!

Se også: Bekræfter Brøndby-exit: - Derfor er vi pokkers ærgerlige

Efter chokfyring: Han skal redde Superliga-klub

Jan Bechs store opgør med Brøndby