Zorniger: Uhres selvtillid smitter alle

Søndag indleder Brøndby sin forårssæson, når klubben fra den københavnske vestegn gæster FC Nordsjælland på Right to Dream Park.

Brøndby har haft en resultatmæssig god optakt til den sidste halvdel af sæsonen med sejre i fire ud af fem testkampe. Cheftræner Alexander Zorniger glæder sig over det, han har set fra sit hold og er spændt på at se sit holds tilstand i kampen mod FCN.

- Første kamp efter en opstart er altid spændende, da man aldrig er helt sikker på, hvor langt man er som hold. Vi har haft en rigtig god opstart, hvor vi har taget skridt i den rigtige retning som hold. Det skal vi så bringe i spil mod FC Nordsjælland. Kampen mod FC Nordsjælland vil give os en klar indikation af, hvor vi reelt står, siger Zorniger til brondby.com.

Brøndby-bossen fortæller, at Hany Mukhtar muligvis misser søndagskampen mod FCN med en skade i foden, mens det ser bedre ud for svenske Simon Tibbling. Zorniger er dog forstrøstningsfuld, da han har set gode ting fra andre offensivspillere.

- Mikael Uhre har gjort det virkelig godt i opstarten, og han er i sin bedste form, siden han kom til os. Han udstråler masser af selvtillid, og de øvrige spillere har set her i opstarten, at han kan levere varen for os, så der er stor tiltro til ham fra alle, siger Zorniger og skifter fokus til klubbens svenske nyerhvervelse.

- Simon Hedlund er blevet integreret godt i truppen og har haft en fin opstart med os, så vi har en række gode offensive muligheder, nu hvor Kamil ikke må være med i de første to kampe (grundet karantæne, red.). Uanset hvad, så vil vi savne Kamil og hans evne til ikke blot at score mål, men også til at bringe energi og følelser ind i vores spil.

FC Nordsjælland og Brøndby spiller søndag klokken 16. Kampen kan følges på Canal 9.

