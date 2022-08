Brøndbys forløsning

16-årige Oscar Schwartau scorede et sublimt mål og bliver en spiller, der meget tidligt får et stort gennembrud i Superligaen - OB i meget elendig forfatning

Brøndby er på vej. Men det vil være for modigt lige frem at tale om et vendepunkt oven på den ujævne start på sæsonen.

Men 2-0-triumfen mod OB lover godt for Brøndbys ambition om at kravle op mod top-6 feltet.

Nedturen torsdag mod Basel var kostbar. Niels Frederiksen skiftede seks mand. Blas Riveros og Simon Hedlund, fordi de var skadet og Mads Hermansen, fordi han havde fået en overbelastningsskade.

Men de mange udskiftninger gav faktisk Brøndby et frisk pust mod et OB-mandskab, der sjældent er set ringere.

Daniel Wass fik et fint comeback efter 11 års fravær fra Vestegnen. Foto: Lars Poulsen.

Ikke mindst gensynet med Daniel Wass var populært, og landsholdsspilleren leverede også varen i fin stil frem til midten af anden halvleg, hvor han blev udskiftet.

Han vikarierede som højre back. Niels Frederiksen vil i langt højere grad bruge ham på midtbanen i fremtiden.

Selv om Daniel Wass er fyldt 33 år, ligner han en klar forstærkning for Brøndby. Uanset om han skal spille back eller centralt på midten.

Han er en af de lederfigurer, som har været savnet på Vestegnen, specielt i fraværet af Andreas Maxsø. I den kommende uge begynder han at træne fuldt med. Det kunne ligne et comeback om et par uger. Måske hjemmekampen mod FC Midtjylland.

Mathias Greve fik en sjælden chance fra start. Og han gjorde det faktisk glimrende. Men han er en af dem, der godt kan komme i klemme i Brøndby-truppen.

Oscar Schwartau leverede en stærk præstation, da han for første gang scorede i Superligaen. Foto: Lars Poulsen.

Oscar Schwartau blev Superligaens næstyngste målscorer, da han scorede et forrygende mål fra kanten af feltet til 2-0 mod OB. Foto: Lars Poulsen.

Oscar Schwartau scorede et perlemål, da han bragte Brøndby på 2-0. Foto: Lars Poulsen.

Oscar Schwartau ligner det nye stjerneskud hos Brøndby. Han scorede sit første mål efter en smuk detalje, hvor han vendte rundt og sparkede bolden helt op i modsatte hjørne.

Det gjorde ham – i en alder af 16 år og 89 dage – til Superligaens næstyngste målscorer.

Og med den spilforståelse og evne som afslutter, får han ikke lov at gå rundt flere år i Superligaen. Nu bliver man ikke solgt på én kamp og ét flot mål.

Men Schwartau bliver helt sikkert en spiller, der får sit gennembrud i en meget ung alder.

Brøndby vandt en overlegen sejr over et meget tamt OB-mandskab. Foto: Lars Poulsen.

Mod OB skabte Brøndby mange chancer. De savnede ikke en spydspids, som tilfældet har været tydeligt at se tidligere på sæsonen. Men det betyder ikke, at jagten er indstillet.

Superliga-topscorer Nicklas Helenius har været et tema på Vestegnen. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har Brøndby haft en kort dialog med Silkeborg, men det har endnu ikke ført til, at der er afgivet et konkret bud på målscoreren.

Brøndby fortsætter jagten på en spidsangriber de kommende to uger. Det er målet at få forstærket den position, lige som man må forvente der forsvinder et par spillere fra truppen, der aktuelt er på 27 spillere.

(fortsættes under under billederne)

Brøndby fik sæsonens anden sejr og ser ud til at være på vej. Foto: Lars Poulsen.

ANdreas Alms position må være truet i OB efter en sæsonstart med fem kampe uden en sejr. Foto: Lars Poulsen.

Kriseklokkerne kan for alvor begynde at ringe i OB. Ét point efter fem kampe varsler et barskt efterår, hvor det kun handler om overlevelse. Og det bliver svært nok at tro på det med den indsats, vi har set i startfasen.

Fynboerne ligner ikke et hold, der har den store tro på tingene. Issam Jebali fik sæsondebut efter en skadespause, men han blev udskiftet efter en meget tam første halvleg.

Nu må Andreas Alms position for alvor være et tema for bestyrelsen.

Svenskeren virkede lidt rådvild på bænken. Sæsonens anden trænerfyring kunne meget vel komme meget snart på Fyn.

