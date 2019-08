Brutal ydmygelse!

HORSENS (Ekstra Bladet): Den tidligere norske landstræner Per-Mathias Høgmo og hans berejste landsmand Stig Thorbjørnsen var på plads i Horsens, da AaB knuste sit udebanekompleks med en knusende 5-0 sejr over AC Horsens.

Så ved I det Åge Hareide og Jon Dahl Tomasson, hvis I har lyst til at supplere mandagens landsholdsudtagelse med en øjenvidneberetning om, hvor stærk Lucas Andersen er lige nu.

To mål og to oplæg blev bundlinjen på en aften, hvor AaB med overbevisning rystede nedturen fra Brøndby af sig og fandt tilbage til takterne fra Esbjerg-kampen.

AaB-kaptajnen indledte den stribede opvisning efter bare ti minutter, da han kløgtigt opsnappede Peter Nymanns pasning frem i banen og udnyttede foræringen til at banke nordjyderne på 1-0.

Nordjyderne gik ind til kampen med blot én Superliga-sejr på udebane i 2019, men drømmestarten fik den sorte stime til at fordampe i den lune august-aften.

Blot tre minutter senere blev der mere at lune sig over for AaB, da Jores Okore scorede et sjældent mål efter et hjørnespark fra... ja, Lucas Andersen.

Artiklen fortsætter under billedgalleriet

Billedgalleri 1 af 9 Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix 2 af 9 Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix 3 af 9 Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix 4 af 9 Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix 5 af 9 Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix 6 af 9 Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix 7 af 9 Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix 8 af 9 Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix 9 af 9 Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

AaB brugte den hurtige føring til at skabe lidt ro, mens frustrationerne begyndte at bygge sig op i AC Horsens-lejren. Hjemvendte Ayo Simon Okosun kunne have set rødt for en vild tackling efter en halv time, men dommer Benjamin Willaume-Jantzen valgte i stedet salomonisk at dele en stribe advarsler ud.

AC Horsens forsøgte at presse sig tilbage i kampen, men AaB-defensiven omkring Jores Okore og Kasper Pedersen fungerede upåklageligt.

Og så endte kampen, hvor Thomas Kortegaard sagde farvel efter en lang karriere i både AaB og AC Horsens, med at blive en decideret ydnygelse for AC Horsens.

To gange inden for få minutter blev Patrick Olsen sat op til afslutning lige ud for feltet, og Olsen svigtede ikke, men gjorde det både til 3-0 og 4-0. Det sidste mål sat op af... Lucas Andersen.

Og for lige at sende en sidste hilsen tillandstræner Hareide, så strøg Lucas Andersen igennem på et fornemt oplæg fra Ivar Fossum og huggede ydmygelsen ind til 5-0.

Se også: Tøffe overrasker: - Her er mit Superliga-man crush

Se også: Chok i Brøndby - færdig for sæsonen!

Se også: Tøfting om Brøndby-sammenbrud: - Den forstod jeg ikke!

Se også: Brøndby-boss bekræfter transfer-mål