Bum! Brøndby henter tidligere profil

Besar Halimi var lejet i sidste sæson fra Mainz, men klubberne kunne ikke blive enige om at forlænge aftalen. Men nu er det lykkes, og Halimi kan kalde sig Brøndby-spiller i de næste to sæsoner.

Det bekræfter klubben i en pressemeddelelse.

- Han kender vores spillestil og de krav, der bliver stillet til den enkelte spiller og holdet. Derfor kan han træde direkte ind i truppen og være med til at gøre os endnu klarere i vores udtryk og nå de mål, vi i fællesskab stræber efter, lyder det fra sportsdirektør Troels Bech.

Også Halimi er glad for returen.

- Jeg har virkelig savnet holdkammeraterne og klubben. Jeg har aldrig haft et så stærkt forhold til en klub eller holdkammerater før, som jeg havde her i Brøndby IF i sidste sæson. Det er en trup og en stab med så mange dygtige og flinke mennesker, så nu glæder jeg mig til at se dem alle igen og gå ud på banen og vinde sammen som hold, siger han.

