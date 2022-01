Bundesliga-klub overvejer Jonas Wind

Wolfsburg har Jonas Wind på listen over ønskeangribere, men der er også interesse fra andre klubber

Det trækker op til transferstorm omkring FC København og Jonas Wind.

Landsholdsangriberen har haft en rolig måned på transferfronten, men med deadline lige på den anden side af mandag, begynder det at rykke på sig. Flere klubber viser interesse for angriberen, og en af dem er tyske Wolfsburg.

Wolfsburg har ifølge Ekstra Bladets oplysninger Jonas Wind på listen over angribere, de godt kunne tænke sig at lokke til Bundesligaen. Og nu vil de kommende timer og dage vise, om det også bliver til mere end bare tilnærmelser.

Eller om også andre klubber har fået samme idé med den 22-årige angriber.

Den tyske Bundesliga-klub har netop solgt angriberen Daniel Ginczek til Fortuna Düsseldorf, Wout Weghorst kan være på vej til Burnley og Lukas Nmecha er ude af spil indtil det sene forår.

Artiklen fortsætter efter billedet..

Jonas Wind mod Slovan Bratislava. Foto: Claus Bech

Det har skabt et akut behov for en ny angriber, og Jonas Wind er et af emnerne.

Wolfsburg kæmper for overlevelse i Bundesligaen, men har stadig penge nok til at købe en profil i den danske Superliga. Det vurderes, at tyskerne kan strække sig til 15 millioner euro – altså 111 millioner kroner, når de har fundet deres ønskespiller.

Jonas Wind skulle oprindeligt have spillet træningskamp med FC København lørdag mod Flora Tallinn. Han var i truppen til kampen, men blev siden trukket ud af opgøret. Han var dog til stede på klubbens træningsanlæg for at se kampen.

Angriberen har været blandt FC Københavns bedste spillere længe, og i sommer bød Brentford det, som sportsdirektør Peter Christiansen anså som et skambud. Det var dog et bud, som Jonas Wind-lejren selv fandt interessant.

Det har heller ikke været nogen hemmelighed, at landsholdsangriberen har været klar til næste skridt i karrieren længe, og det har ligget i kortene, at han skulle have lov at gå til sommer.

Nu er spørgsmålet, om der kan ske noget til allersidst i dette januarvindue i stedet. FC København har tidligere bestemt afvist bud fra Bundesligaen på Jens Stage, da mesterskabet er vigtigst af alt i klubben i denne sæson.

Det kan gå stærkt i de sidste timer.

LÆS OGSÅ: Rekorddyr FCK-drøm knust

--------- SPLIT ELEMENT ---------