Carsten Werge tilbage efter sygdom: - Jeg blev helt rørt

Den legendariske fodboldkommentator Carsten Werge vendte søndag tilbage bag mikrofonen på TV3+ efter at have været sygemeldt med akut betændelse i bugspytkirtlen i otte måneder.

Det længe ventede comeback var en smule følelsesladet for kommentatoren.

- Da jeg stod nede på banen inden kampen, og jeg kunne mærke stemningen, så gik det lige i blodet på mig.

- Jeg blev sgu helt rørt, sagde Carsten Werge til Ekstra Bladet,

Fodboldkommentatoren er glad for den velkomst han har fået af fans og kolleger i forbindelse med sit comeback på skærmen.

- Det har været storslået.

- Jeg havde regnet med, at jeg ville være ude af øje, ude af sind, men sådan har det ikke været.

Folk har været utrolig søde, siger Carsten Werge.

Foldboldkommentatoren var tilfreds med sin præstation i comebacket, selvom der var en smule rust der skulle bankes af.

- Jeg kan godt mærke, at man skal ind i et flow, men jeg tror ikke, at der var mange der kunne høre, at jeg har været væk, siger en tilfreds Carsten Werge efter at have kommenteret Superliga-kampen mellem Brøndby og Randers.

Snart på skærmen igen

Fodboldkommentatoren forventer snart at skulle i ilden igen. Han håber, at han er frisk nok til at kommentere nogle returkampene i Champions League-ottendedelsfinalerne i de kommende uger

- Det kan ikke afvises, at jeg skal med til Champions League.

- Det er klart, jeg skal lige tage stilling til, om jeg har kræfter til at tage ud og rejse.

- Nu skal vi lige evaluere den her kamp, og så tager vi den derfra, siger Carsten Werge.

Han er bare glad for at være i gang igen.

- Det er ikke så vigtigt hvor mange kampe, jeg får. Det vigtigste er bare, at jeg får nogle kampe, så jeg kan komme i omdrejninger.

Mindre end Champions League-kampe kan gøre det for kommentator-legenden.

- Jeg har altid haft den tilgang, at det ligegyldigt om det er Valby Idrætspark eller San Siro, det bare fedt, at jeg har noget at tage mig til, siger Carsten Werge til Ekstra Bladet.

Carsten Werge har været kommentator på TV3-kanalerne i over 20 år.

