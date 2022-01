Cheftræner forlader AaB omgående

Det har længe ligget i kortene, at spanske Martí Cifuentes har udspillet sin rolle som cheftræner i AaB.

Og mandag aften bekræfter nordjyderne i en pressemeddelelse, at spanieren er fortid i Nordjylland. Han forlader klubben omgående, og tiltræder en ny stilling som cheftræner i svenske Hammarby.

- Vi er tilfredse med, at der er fundet en løsning mellem alle tre parter, og vi ønsker Martí alt det bedste i sit nye job, lyder det fra AaB’s sportschef Inge André Olsen.

Tidligere var aftalen, at Marti Cifuentes først skulle tiltræde i Sverige den 1. marts, fordi han i sin kontrakt med AaB havde et opsigelsesvarsel, som altså tvang ham til at blive, selvom aftalen med svenskerne faldt på plads 12. januar.

Den spegede situation betød, at Marti Cifuentes ikke var med på træningslejr i Malta, da klubben tog afsted fredag i forrige uge.

Cifuentes kom til AaB 1. januar 2021. Han nåede at at stå i spidsen for AaB i 40 kampe, heraf 37 i Superligaen, og efterlader klubben på fjerdepladsen i Superligaen.

