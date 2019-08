Chok i Brøndby - færdig for sæsonen!

Søndagens opgør mod AGF blev noget af en nedtur for Brøndby.

Ikke alene løb Vestegnens helte ind i et smerteligt og forsmædeligt 0-3 nederlag til gæsterne fra Aarhus.

Kampen kommer med stor sandsynlighed til også til at koste Kasper Fisker resten af sæsonen.

Midtbanespilleren pådrog sig en grim knæskade allerede i første halvleg, og mandag afslørede en skanning, at der er tale om en korsbånds- og meniskskade, som med stor sandsynlighed koster ham resten af sæsonen. Det skriver Brøndby på klubbens hjemmeside.

- Da jeg ryger i græsset, kan jeg mærke med det samme, at den er gal. Jeg har store smerter, men de aftager forholdsvis hurtigt, og jeg tror egentlig, at jeg kan spille videre. Men da jeg prøver at løbe, knækker knæet sammen under mig. I går kunne vi mærke lidt løshed i korsbåndet, og det er i dag blevet bekræftet af skanningen, der også viste, den er gal med menisken, forklarer den Brøndby-spiller.

Den besked var naturligvis ikke, hvad Kasper Fisker havde håbet på, men han nægter at lade sig slå ud.

- Jeg har haft min nedtur og havde ondt af mig selv i går, så nu kigger jeg fremad, så jeg kan komme tilbage på banen. Jeg har sat mig det mål at spille kamp igen i Brøndby-trøjen og meget gerne på Brøndby Stadion inden sommerpausen. Og det er noget jeg kommer til at arbejde hårdt for, siger Kasper Fisker, som i de kommende måneder må nøjes med at genoptræne, mens holdkammeraterne jagter point i Superligaen.

