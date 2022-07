Chok i Parken: En pinlig FCK-omgang

En pinlig omgang.

Så kort kan det vel egentlig siges om FC Københavns åbning på den nye Superliga-sæson, der bød på et 0-1-nederlag til Horsens og vink med verdens største vognstang til FCK-bosserne om en mangel af de store.

Jess Thorup fandt ellers sin FCK-formel i slutningen af sidste sæson, der endte med guld. Lige dele dansk rutine og islandsk småspil tilsat en stor sjat energi og boldpres samt en skvis spansk delikatesse. Det er en cocktail, han ser ud til at holde fast i ved starten af denne sæson.

Men den smager altså ikke af meget uden en rigtig angriber. En fuldblodsangriber af den karat, der kan sparke det ene mål i kassen - ikke kun når modstanderen er en oprykker fra 1. division, men også når det er mod klubber som Trabzonspor, Malmø FF, Viktoria Plzen og Qarabag.

Pep Biel i duel mod Horsens. Foto: Philip Davali, Ritzau Scanpix

En målmager, der med et enkelt mål i et dobbeltopgør kan sikre deltagelse i Champions League mod klubber af den størrelse. Ham har FC København ikke lige nu. Det blev understreget i nederlaget mod Horsens.

Det er uden sidestykke sportsdirektør Peter Christiansens vigtigste opgave denne sommer, hvor han allerede har stukket Denis Vavro og Viktor Claesson store kontrakter for at blive i klubben.

Svenske Viktor Claesson viste mod Horsens det, som han også viste ofte i mesterskabsspillet før sommerpausen – nemlig at han er ligeså ufarlig som en Pripps Blå Light. Han havde to afslutninger i positioner, hvor man må kunne forvente, at en svensk landsholdsspiller kan ramme målet som det mindste.

Inden da havde Horsens sendt et chok gennem Parken med et Casper Tengstedt-mål, som efter en VAR-gennemgang dog blev taget fra ham igen. Anders K. Jacobsen stod offside og generede FCK-målmand Kamil Grabara.

Og det samme gjorde FC Københavns Viktor Claesson så i den anden ende, da det ellers lykkedes det ufarlige hjemmehold endelig at score efter 40 minutters tid. Den islandske stjerne i svøb Hakon Haraldsson bankede bolden mellem benene på Matej Delac, men en videogennemgang senere var det mål også annulleret.

Horsens jubler over den scoring, som kort efter blev annulleret. Foto: Philip Davali, Ritzau Scanpix

Horsens spillede en rigtig god første time, hvor oprykkerne stod imod og kom flyvende i farlige kontraangreb. Men det var et etableret angreb, der sendte Horsens i front, da Lubambo Musonda bankede bolden i kassen til 0-1.

Det kan man kalde et pres på et mesterhold. Bagud på hjemmebane mod en oprykker. Men ingen af angriberne Mamoudou Karamoko eller Khouma Babacar var at se til opvarmning før 25 minutter før tid. Hvis ikke det er et signal til indkøbschefen Peter Christiansen fra Jess Thorup, er det svært at se, hvad det ellers er.

Og med et kvarter tilbage kunne en rigtig angriber så få lov at træde ind blandt FC Københavns 11. Khouma Babacar skulle ind og redde noget af æren for det skrantende mesterhold, men heller ikke det blev godt.

For FC København kunne bare ikke konvertere småspil til store chancer. Og derfor åbner københavnerne sæsonen med et nederlag af de helt pinlige.

Det er allerede længe siden, at de løftede den mesterskabspokal.