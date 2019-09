Chok-nederlag til FCM

HERNING (Ekstra Bladet): For en uge siden stod FC Midtjylland-spillerne med det store smil på, efter de havde udfordret mestrene i Parken.

En rejsning af en mandfolkepræstation. En opvisning i mod fra cheftræner Brian Priske, der med offensive idéer gik efter at sænke mestrene. Det var som at se en påfugl folde fjerene ud og vise sin pragt frem.

Spol en uge frem - og OB flåede søndag uproblematisk tænderne ud af gabet på den guldjagende ulv.

Et mandskab flikket sammen til lejligheden af cheftræner Jakob Michelsen leverede et taktisk mesterstykke mod FC Midtjylland. Uden de skadede Troels Kløve, Jacob Barrett Laursen, Ryan Johnson Laursen, Moses Opondo og Issam Jebali måtte OB-træneren eksempelvis tildele unge Mads Frøkjær-Jensen sin første startplads.

Reserverne leverede forbilledligt, og det hele kulminerede efter en time, da Bashkim Kadrii i drev ugeneret fik mulighed for at tæske sejrsmålet ind fra kanten af feltet.

Fynboernes føring var fortjent på baggrund af en disciplineret indsats, hvor de vævre FC Midtjylland-spillere som Evander, Emiliano Marcondes, Mikael Anderson og Gustav Isaksen ikke fik plads til at boltre sig.

Især Evander var et kapitel for sig. Brasilianeren var blevet tilgivet efter sin skandaløse forestilling mod Fremad Amager i pokalen.

Den beslutning efterlod Brian Priske kastreret.

Brasilianeren viste slet ikke, at Priskes tilgivelse var knæfaldet værd.

Hvis følelsen inden kampen var, at beslutningen var et udtryk for, at Evander var den mest uundværlige spiller på FC Midtjylland-mandskabet, så viste kampen at det nærmere var hans rival fra det famøse frispark, Awer Mabil, der var uundværlig. Mabil afsonede karantæne efter sin udvisning i Parken.

Evander famlede efter spillet i hele kampen, men kunne slet ikke finde den rette balance. Som FC Midtjylland-spillerne konstant søgte mod den brasilianske tier for inspiration blev det hele bare mere og mere forudsigeligt som minutterne gik.

Brian Priske har med lynets hast skabt et trænernavn for sig selv med modet til at tage de svære og overraskende beslutninger. Med Evander begik han vel sin første store fejl som chef - og sæsonens første nederlag blev det fortjente facit.

