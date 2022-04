Chok-nedtur: Thorup har et kæmpe problem

Hov, FC København. Hvad skete der lige der?

Superligaens førsteplads var storfavoritter mod Randers FC, men det var ikke til at se, da kronjyderne på imponerende vis chokerede guldfavoritterne og vandt 1-0 på mål af Jakob Ankersen.

Dermed kan FC Midtjylland med en sejr over Brøndby mandag mindske forspringet i toppen af tabellen til tre point. Men det er ikke det eneste, der må bekymre cheftræner Jess Thorup.

Han har nemlig et problem. Et stort problem.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Lars Poulsen

Det kan godt være, at det danske mesterskab ender med at komme til hovedstaden, men det burde alligevel få de bekymrede panderynker til at titte frem på FCK-kontorerne.

For hold nu op, hvor har FC København et angrebsproblem.

Klubben har en lang tradition for knivskarpe angribere, der kan score mål på samlebånd, men det er langt fra tilfældet lige nu - og det på trods af, at man i januar hentede hele tre af slagsen, efter man solgte FCK-darlingen Jonas Wind til Wolfsburg:

Khouma Babacar, Nicolai Jørgensen og Mamoudou Karamoko.

Faktisk er det kun blevet til sølle tre scoringer og to oplæg i løbet af de ti Superliga-kampe, som københavnerne nu har spillet i 2022 - ikke ligefrem en statistik, der skræmmer.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Lars Poulsen

Til søndagens opgør var Khouma Babacar igen Jess Thorups foretrukne mand i front, men det var decideret sparsomt, hvad den 29-årige senegaleser bidrog med. Faktisk var det noget nær ingenting.

Og det er meget symptomatisk for hans første tid i FCK-trøjen, hvor det er blevet til sølle to scoringer i ni kampe.

Jo jo, han scorede et vigtigt mål mod FC Midtjylland og har også bidraget med to oplæg. Men når Sektion 12 synger ‘Khoumar Babacar, Copenhagen Superstar’, så er det nok nærmere, fordi de håber, at han snart bliver til en superstar. For det er han ikke lige nu, og det var i den grad heller ikke i søndagens opgør mod Randers.

Til tider virker hans attitude doven, hans presspil er tvivlsomt, og så er relationen til de to kreatører på midten - Biel og Falk - ikke specielt god.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Lars Poulsen

For FC Københavns hjemvendte søn Nicolai Jørgensen har det været småt med spilletid, men når han har fået chancen, har den engang så målfarlige 9’er heller ikke grebet den. Det gjorde han heller ikke søndag, da han fik de sidste 23 minutter på banen.

Derfor står han aktuelt også kun noteret for én scoring på de 232 minutters spilletid, som Jess Thorup har givet ham.

Og så er der den måske mest mærkværdige af dem alle. Mamoudou Karamoko. Den 22-årige franske angriber er gået hen og blevet lidt af et mysterie, og han har blot fået tyve officielle minutter, siden han kom til. Mod Randers var han igen-igen helt uden for truppen. Hvad foregår der?

Jess Thorup kalder ham et langsigtet projekt, der ikke har fået en fair chance. Men der står bare flere foran i køen, må man forstå på cheftræneren.

Derfor er det måske heller ikke så underligt, at FC København slet ikke var farlige foran mål, mens Thomas Thomasbergs Randers-mandskab var mødt velforberedte op til kampen.

Faktisk kunne det orangeklædte Randers-profiler have scoret endnu flere gange, men det sidste skarphed manglede i flere situationer. Lige indtil Vito Hammershøy-Mistrati med en lækker hælaflevering fandt Jakob Ankersen, der sikkert kunne sparke den i kassen.

Næste opgave for FC København hedder FC Midtjylland. Og så er det store spørgsmål: Hvor skal målene komme fra, Jess Thorup?

--------- SPLIT ELEMENT ---------